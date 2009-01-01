Православные и греко-католики празднуют Вторую Пречистую, народные традиции и приметы

Придет Пречистая — будет чисто-чисто.

Сегодня, 21 сентября, православные и греко-католики празднуют один из двенадцати главных церковных праздников (двунадесятых) — Рождество Пресвятой Богородицы, в народе этот день называют Второй Пречистой.

Это первый праздник после индикта — церковного нового года, сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон".

О рождении Пресвятой Богородицы пророчествовали еще за много веков до этого события. Эти пророчества, изложенные в Ветхом Завете, читаются на вечернем богослужении, накануне праздника.

Согласно церковному преданию, Дева Мария была долгожданным ребенком Иоакима и Анны. Семья жила в Назарете. Долгое время они были бездетными, семья была бесплодной. Евреи считали, что бездетность — это наказание Божие за тяжелые грехи. Супруги дожили до преклонных лет, но не переставали надеяться на милость Божию и верили, что Он может даровать им младенца. Они пообещали Богу, что отдадут ребенка для служения в храм, если он родится.

Однажды Иоаким принес в Иерусалимский храм жертву Богу, но первосвященник отказался принимать ее, так как считал старика грешным и недостойным человеком. Иоаким отправился в пустыню и со слезами на глазах молился о даровании ребенка, который снимет позор с их семьи.

Святая Анна, узнав, о том, что случилось в храме, расплакалась, но не роптала, а молилась Господу.

Архангел Гавриил сообщил праведным супругам радостную новость — что их молитвы услышал Господь и у них родится Преблагословенная Дочь Мария. Так и произошло, ветхозаветные пророчества исполнились.

Иоакима и Анну, дедушку и бабушку Иисуса Христа, Православная Церковь называет богоотцами.

В этот день обращают свои молитвы к Богородице женщины, чтобы Святая Заступница послала ребенка. После службы обязательно нужно дать милостыню или пригласить на обед обездоленных, сирот, больных.

Земледельцы благодарили Богородицу за собранный урожай и просили помощи на год будущий.

К Рождеству Богородицы старались собрать весь урожай, а пасечники начинали готовить пчел к зимовке — убирать ульи. Недаром в народе ходили такие поговорки: Придет Пречистая — будет чисто-чисто.

В этот день раньше ходили друг к другу в гости. Считалось, чем больше блюд стоит на столе, тем богаче будет следующий урожай.

С давних времен на Рождество Богородицы женщины рано утром шли к водоему. Считалось, если женщина умоется до восхода солнца, то красота ее сохранится до самой старости. Также для крепкого здоровья детей обливали на пороге водой.

Существовала также особая примета на замужество — если девушка умоется до восхода солнца, то ее обязательно посватают в этом году.

В этот день на берегах водоемов парни и девушки водили хороводы, устраивали веселые игры с выбором пары. Именно в этот период можно было целоваться без косых взглядов родителей и соседей.

Чтобы быть здоровым, в этот день сжигали старую одежду и обувь.

Хорошей приметой в этот день считалось испачкать руки чем-то черным. Это означало, что вскоре можно получить выгодное предложение, связанное с деньгами и прибылью. Чтобы примета гарантированно сбылась, непременно следует наступить на веник и постоять на нем хотя бы пару минут.

Следили в этот день и за погодой. Какая погода на вторую Пречистую – такой будет и вся осень. Если на Рождество Богородицы солнечно, то и осень ждет теплая и ясная, без обильных дождей. А если небо хмурое – осенние холода придут с дождями.

Напомним, первая Пречистая была 28 августа – на Успение Пресвятой Богородицы, а третья будет 4 декабря (Введение в храм Пресвятой Богородицы).

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