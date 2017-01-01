Правозащитники назвали число крымчан, призванных в российскую армию

В прошлом году значительно выросло количество крымчан, которых призвали в российскую армию.

Россия за период аннексии полуострова призвала в свою армию около 10 тысяч жителей оккупированного Крыма.

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" на своей странице в Facebook.

В прошлом году значительно выросло количество крымчан, которых призвали в российскую армию. Если в 2016 году их было около 3100, то в 2017 году — почти 5 тысяч, отмечают правозащитники.

"Всего за период оккупации в Вооруженные силы РФ призвали примерно 10 000 крымчан", — отметили представители группы.

Более того, в прошлом году за уклонение от службы в армии открыли 4 уголовных производства, в трех из которых уже вынесли приговор.

В частности, крымчане Трош и Бахолдин были приговорены к штрафам в размере 25 тысяч рублей каждому, при этом наличие судимости не освободило их от прохождения обязательной службы в ВС. Последняя призывная кампания на полуострове состоялась осенью, когда было призвано 2400 человек.

"По информации "начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата РК" Вадима Мешалкина, с этих 2400 человек 645 отправили служить в воинские части, расположенные на территории РФ", — отметили в ведомстве.

Напомним. в Украине возмущены незаконными действиями России в Крыму: требуют отменить призыв в армию.

Ранее сообщалось, что Россия незаконно призвала весной и летом 2017 года в свою армию больше 1,7 тысячи крымчан, что составляет 80% от плана призыва на полуострове.