Правозащитники обвинили российских оккупантов: в Крыму пытают задержанных током

Информацию подтвердил адвокат Эдем Семедляев.

В Крыму оккупанты пытают задержанных током ru.krymr.com

Правозащитники заявляют, что российские силовики в Крыму пытают задержанных током.

Об этом идет речь в сообщении "Крым.Реалии".

Отмечается, что об этом на совещании объединения "Крымская солидарность" сегодня в Бахчисарае заявил координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров.

По его словам, в отношении двух мужчин, которые были задержаны российскими силовиками после обыска в селе Новокленово 10 августа, применялись пытки, в том числе с использованием электрического тока.

"Они не граждане России, поэтому они не хотят, чтоб их имена озвучивали… По их рассказам, когда их задержали после обыска, то двух братьев подвергли пыткам. Силовики их привязали к стульям и били. Били ногами, бил не один человек, и в конце их пытали током. В то место, о котором неприлично говорить, им воткнули металлический предмет и пустили электрический ток. Так делали двенадцать раз. Потом их пугали, чтоб никому не сообщали о пытках", — передал слова задержанных правозащитник.

Информацию также подтвердил на встрече адвокат Эдем Семедляев.

"Этот человек рассказал, что били его умело, таким образом, чтоб не оставлять следов", — сказал он.

На собрании активисты отметили, что пытки током — это "уже не первый прецедент в Крыму".

Позиции подконтрольных России силовых ведомств Крыма по данному вопросу нет, отмечается в сообщении.

Утром 10 августа вооруженные российские силовики заблокировали одну из улиц в селе Новокленово Белогорского района Крыма и в одном из домов провели обыск. Как стало известно, после обыска отец и средний сын покинули территорию полуострова, младший сын был арестован на 15 суток, старший сын вернулся домой.

После российской оккупации в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

Напомним, ранее журналист рассказал о российских репрессиях против крымских татар.