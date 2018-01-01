Праздник Иоанна Богослова: о чем ему молятся, и какие приметы дня – плохие

"Главред" узнал приметы и традиции на 21 мая.
Он был братом Якова, ученика Иисуса, и прославился как автор пяти книг Нового Завета:
Иоанн Богослов: таинственная смерть
Богослов скончался в Эфесе уже в начале второго века. Предположительно ему было на тот момент 105 лет (по другим версиям – 90 или более 100 лет).
По настоянию апостола, семь самых близких его учеников похоронили его живым в крестообразной могиле, накрыв лицо платом. Но когда через некоторое время его могилу вскрыли, то тела Иоанна там не обнаружили. Считается, что апостол взят на небо вместе с телом, подобно Богородице и древним праведникам — Илии и Еноху.
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Согласно преданию, в древности на могиле Иоанна Богослова ежегодно 21 мая выступал тонкий слой праха, приносивший исцеления. В память об этом чуде Церковь и установила празднование в этот день.
Иоанн Богослов: о чем ему молятся
Он считается покровителем авторов, редакторов, издателей, книгопечатников. Также своим покровителем его считают продавцы книг и работники бумажной промышленности.
Кроме того, считается, что молитва святому апостолу Иоанну Богослову спасает от отравления. Это связано с преданием, что когда апостола вызвал в Рим император Домициан, то ему пришлось там принять яд, который на него не подействовал.
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Ему также молятся перед поступлением, экзаменами, защитой.
Также молитвой апостолу Богослову просят защиты от нападения злых духов и плохих людей.
Иоанн Богослов: молитва
Апостоле, Христу Богу возлюбленне, ускори избавити люди безответны, приемлет тя припадающа Иже падша на перси приемый. Егоже моли, Богослове, и належащий облак языков разгнати, прося нам мира и велия милости.
Народные приметы на 21 мая
Считается, что:
21 мая: что делать в этот день
В старину 21 мая пекли специальные пироги. Но их не ели, а выносили за село и раздавали прохожим. Перед этим непременно молились, чтобы встретить хорошего человека, с которым можно было бы разделить хлеб.
Считалось, что если в этот день не встретил прохожего, то это дурной знак. В этом случае, чтобы не навлечь беду, пирог скармливали птицам, произнося специальную заговор.
При этом церковного запрета на работу в этот день нет. Более того, согласно традициям, именно в этот день крестьяне сеяли пшеницу.
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