Представитель МИД РФ Захарова написала песню для поп-исполнительницы: видео

Трек "Сполна" будет петь на просторах российской эстрады Катя Лель.

Катя Лель поет песню одиозного дипломата Фото: Instagram/katya_lel_fan

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова поделилась подробностями появления песни известной российской певицы Кати Лель "Сполна", автором которой она стала.

"История удивительная. Собственно, других у меня не бывает. Я не была с ней знакома раньше. Случайно пересеклись, потом встретились и разговорились. Она рассказывала о своей жизни, переживаниях, чувствах. Такое впечатление, что для неё наступил момент истины, когда нужно выговориться незнакомцу, посмотреть на себя со стороны его глазами и начать жить если не заново, то перевернув прочитанную страницу. После этой встречи заснуть я не смогла", - написала дипломат в Facebook.

По словам Захаровой, после бессонной ночи она написала песню, которую уже в восемь утра отправила Кате Лель. Певица подобрала к словам соответствующую музыку и записала "Сполна" в студии звукозаписи.

Фото: Facebook/Мария Захарова

Напомним, это не первая подобного рода творческая работа Захаровой. Год назад певица Наргиз Закирова уже исполняла трек "Верните память", слова к которому также написала официальный представитель МИД. Позже ее использовали для празднования Дня Победы в Кривом Роге, чем спровоцировали масштабный скандал.

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