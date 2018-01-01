"Прекрасная жертва для манипуляций". Психолог проанализировал личность Савченко

Нардеп использует громкие интонации, прямой давящий взгляд, отметил эксперт.

Высказывания Надежды Савченко "всегда силовые, резкие", отметил эксперт УНИАН

Психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким считает, что народный депутат Надежда Савченко прекрасная жертва для манипуляций, ее личности необходим конфликт.

Политик "такой себе мужик в юбке", рассказал эксперт в комментарии "Обозревателю".

"Сама по себе Савченко очень плохой манипулятор, но зато прекрасная жертва для манипуляций. Закричишь: "Пожар!" и она сразу же прибежит. Скажешь: "Ганьба", и она тут же будет здесь", — заявил собеседник.

Эксперт подчеркнул, что ее высказывания "всегда силовые, резкие". "Савченко использует громкие интонации, прямой давящий взгляд. Она мгновенно включает свои эмоции, когда говорит о чем-то конфликтном: несправедливость, прогнившая власть и т.д. Она эмоционально заряжается из таких ситуаций. Ее личности необходим конфликт ", — добавил Ким.

Напомним, 13 марта появилась информация, что СБУ готовит обвинение Надежде Савченко в подготовке свержения власти силовым путем. Позже генпрокурор Юрий Луценко обвинил политика в подготовке уничтожения Рады, а также массовых убийств и заявил, что подаст представление на снятие с нее неприкосновенности. Парламент уже исключил народную избранницу из состава комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.