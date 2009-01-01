Претензий не было. Белорусские пограничники подтвердили, что Павел Гриб пересек границу

19-летний украинец попал в Беларусь через пункт пропуска Новая Гута.
Об этом заявил официальный представитель Госпогранкомитета Республики Беларуси Антон Бычковский, сообщает белорусское телеграфное агентство БЕЛТА.
"Данный гражданин действительно пересек государственную границу Республики Беларусь 24 августа в пункте пропуска "Новая Гута" в установленном законодательством порядке. Претензий со стороны погранслужбы Беларуси к данному лицу не было", — заявил Бычковский.
Также сказано, что официальный ответ Госпогранкомитета на обращение Госпогранслужбы Украины направлен заявителю.
Ранее "Главред" сообщал, что девушка, с которой в Гомеле встречался сын члена общественного совета при Госпограничной администрации ГПСУ, советника главы синодального управления военного духовенства УПЦ КП, офицера-пограничника запаса Игоря Гриба — Павел, подтвердила, что парня похитила российская ФСБ.