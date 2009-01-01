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Претензий не было. Белорусские пограничники подтвердили, что Павел Гриб пересек границу

Сегодня, 13:33

19-летний украинец попал в Беларусь через пункт пропуска Новая Гута.

Украина, Беларусь, граница
Украинско-белорусская граница podrobnosti.ua
Белорусские пограничники подтвердили факт пересечения границы 19-летним гражданином Украины Павлом Грибом, который поехал в Гомель и не вернулся в Украину.

Об этом заявил официальный представитель Госпогранкомитета Республики Беларуси Антон Бычковский, сообщает белорусское телеграфное агентство БЕЛТА.

"Данный гражданин действительно пересек государственную границу Республики Беларусь 24 августа в пункте пропуска "Новая Гута" в установленном законодательством порядке. Претензий со стороны погранслужбы Беларуси к данному лицу не было", — заявил Бычковский.

Также сказано, что официальный ответ Госпогранкомитета на обращение Госпогранслужбы Украины направлен заявителю.

Ранее "Главред" сообщал, что девушка, с которой в Гомеле встречался сын члена общественного совета при Госпограничной администрации ГПСУ, советника главы синодального управления военного духовенства УПЦ КП, офицера-пограничника запаса Игоря Гриба — Павел, подтвердила, что парня похитила российская ФСБ.

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Беларусь, Гриб, похищение, пограничники, Гомель, Бычковский
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