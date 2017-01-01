Пригрелся в лодке и уснул. В Антарктиде в гости к украинским ученым заглянул морской слон

Животное устроилось на отдых в лодке возле украинской станции.
В Антарктиде в гости к украинским полярникам заглянул огромный морской слон.
Животное даже устроилось на отдых в лодке возле украинской станции "Академик Вернадский", говорится в Twitter-сообщении Министерства образования и науки.
"Мир облетело видео, как в Антарктиде пингвин запрыгивает в лодку австралийских исследователей. Но и в лодке наших полярников гостил морской "слоник", — отметили в министерстве.
Напомним, ранее сообщалось, что любопытный пингвин запрыгнул в лодку к ученым в Антарктиде.