Приметы на 27 марта: что нельзя делать, чтобы не накликать беду и не умереть

На Федора-скотника в селах принято и приводить в порядок подсобных сооружениях.

На Федора-скотника существует немало не радужных примет. Фото из открытых источников

27 марта в народе чествуют Федора-скотника. И с этим днем связано немало народных примет и суеверий.

На Федора-скотника в селах принято не только ухаживать за домашним скотом, но и приводить в порядок подсобных сооружениях: хлева, сараи, конюшни – там в этот день делали "генеральную уборку".

Народные приметы на 27 марта:

27 марта нельзя смотреть в зеркало до захода солнца – иначе несчастье накличешь. Поэтому зеркала даже зачастую завешивали тканью.

Пожилым людям вообще не рекомендуется смотреться в зеркало даже после заката – это приведет к скорой смерти.

Нельзя на Федора-скотника точить ножи, охотиться и колоть дрова в этот день – накличешь несчастье.

Снег быстро тает, а на улице заметен туман – лето будет ненастным.

Если морозный день выдался, то холода еще неделю простоят.

Светит солнце – нужно обязательно поменять подстилки лошадям и коровам, поскольку вскоре холода наступят.

Прогремел гром на Федора-скотника – лето будет урожайным и теплым.

Уровень воды остался в реке прежним – значит, лето будет засушливое и жаркое.

Корова хуже доится – погода вскоре испортится.

Если загонять свиней во двор и звать их через окно, они не будут ходить в огород и портить посевы.

Согласно примете, свиньи должны 27 марта находиться во дворе, пока чистится их злев, а если их загнать в свинарник, то они поедят поросят при первом же опоросе.

Громко квохчут куры – будет ссора в семье.

Корова отказывается пить воду или наоборот ее мучает жажда – скорее всего, пойдет дождь.

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