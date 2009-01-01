Привели приговор в исполнение. Почему за ликвидацией "Гиви" и "Моторолы" могут стоять укрДРГ

Люди, которые отслеживают ситуацию, должны сами делать выводы, говорит Игорь Романенко

Игорь Романенко Главред

За уничтожением одиозных полевых командиров ДНР —— командовавших, соответственно, бандами "Сомали" и "Спарта", не исключено, что могут стоять и украинские диверсионно-разведывательные группы.

Об этом генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал на чате в "Главреде".

"Ответы на такие вопросы просто невозможны как со стороны официальных лиц, так и с моей стороны как эксперта. Люди, которые отслеживают ситуацию, обдумывают информацию об этом, должны сами делать соответствующие выводы", — туманно обрисовал ситуацию военный эксперт.

"Лично я поддерживаю израильский подход в решении вопросов преступников — как после Второй мировой войны, так и на текущее время. Их надо осуждать судами своего государства и приводить приговор в исполнение, где бы они ни находились, и сколько бы времени прошло с момента совершения ими преступления", — подчеркнул Игорь Романенко.

Напомним, ранее военный эксперт рассказал, почему уничтожение "Гиви" и "Моторолы" ударило по "российским отпускникам".

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