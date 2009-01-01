"Привязать гранаты и поджечь". Член ОПГ "Торпеды" рассказал о планировавшемся теракте на Закарпатье

Злоумышленники получили задание взорвать уже полуразрушенный памятник.
Об этом идет речь в материале Espreso.TV.
По словам задержанного, злоумышленники получили задание взорвать уже полуразрушенный памятник используя газовый баллон и гранаты.
"Там есть из плит выложенный памятник в честь прохождения венгерских племен. Как нам объяснили, его "свободовцы" разрушали, но не разрушили. Ну, и надо было его газовым баллоном поджечь, привязав гранаты, чтобы все-таки разрушить", — заявил задержанный правоохранителям.
Напомним, ранее стали известны подробности задержания банды диверсантов.
Видео: Espreso.TV.