"Привязать гранаты и поджечь". Член ОПГ "Торпеды" рассказал о планировавшемся теракте на Закарпатье

Злоумышленники получили задание взорвать уже полуразрушенный памятник.

Один из задержанных членов ОПГ "Торпеды" рассказал о том, как злоумышленники планировали взорвать венгерский памятник в Закарпатской области.

Об этом идет речь в материале Espreso.TV.

По словам задержанного, злоумышленники получили задание взорвать уже полуразрушенный памятник используя газовый баллон и гранаты.

"Там есть из плит выложенный памятник в честь прохождения венгерских племен. Как нам объяснили, его "свободовцы" разрушали, но не разрушили. Ну, и надо было его газовым баллоном поджечь, привязав гранаты, чтобы все-таки разрушить", — заявил задержанный правоохранителям.

Напомним, ранее стали известны подробности задержания банды диверсантов.

Видео: Espreso.TV.