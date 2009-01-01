Прокуратура объявила главарю охранки ДНР подозрение в похищении четырех украинских подростков

"Министр госбезопасности" Павленко подозревается в участии террористической организации.

Подростки, арестованные охранкой ДНР dan-news.info

Прокуратура Донецкой области объявила самозваному "министру госбезопасности ДНР", гражданину РФ Владимиру Павленко подозрение в незаконном

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области сообщает УНИАН.

"Следователи установили, что в сентябре 2016 года по приказу так называемого "министра государственной безопасности "ДНР" представители террористов, находясь на территории Донецкой области, незаконно лишили свободы четырех граждан Украины 1998-2001 годов рождения", — отмечается в сообщении.

По информации правоохранителей, боевики подозревают подростков в совершении преступлений. Сейчас их продолжают незаконно удерживать под стражей.

По данному факту проводится специальное (заочное) досудебное расследование, поскольку правонарушители находятся на временно оккупированной территории Донецкой области, отметили в прокуратуре.

"В настоящее время так называемому "министру государственной безопасности" террористической организации "ДНР", которым является гражданин Российской Федерации В.Павленко, официально объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека по предварительному сговору группой лиц) УК Украины", — говорится в сообщении.

Специальное досудебное расследование продолжается.

Напомним, 12 сентября 2016 года боевики ДНР заявили, что разоблачили группу подростков-диверсантов, завербованных СБУ. Ребят обвинили в том, что они в течение года взрывали автомобили, здания и воинские части на оккупированной территории. В Сети боевики выложили видео, где дети признаются и раскаиваются в содеянном.

В СБУ назвали это очередным информационным "вбросом" боевиков. Власти Украины призвали Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) вмешаться в ситуацию.

22 декабря 2016 года уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что на заседании гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы были достигнуты договоренности с представителями боевиков об освобождении подростков. Однако боевики ДНР, несмотря на договоренности, не отпустили задержанных подростков.