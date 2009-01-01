Пропагандисты "ДНР" рассмешили новым фейком: "Моторола" творил чудеса

Когда пришли украинские войска, родник перестал работать, рассказала, девушка, представившаяся местной.

Про "Моторлу" сочиняют забавные сюжеты facebook.com/vesti.ru

В "ДНР" пропагандисты показали забавный сюжет о якобы имевшем место случае с главарем "Спарты" "Моторолой"

Сюжет был показан в программе телевидения на "Первом республиканском".

Вот что сообщила свидетельница "чуда" девушка Мария, представившаяся местной жительницей:

"У нас в Криничной есть родник в самом начале на въезде. И сколько я живу, он бил. Но когда пришли украинские войска, он перестал работать, функционировать проще сказать. Люди были очень огорчены этим. Когда мы были в оккупации, родник не тек.

А когда пришел "Моторола" — он захотел воды. Он говорит: "Принесите мне воды".

Ему люди отвечают: "Родник не работает".

Он: "Как не работает?".

Все обернулись, и родник действительно начал течь", — рассказала Мария.

Напомним, ранее украинский журналист рассказал самый невероятный фейк, придуманный боевиками ДНР.

Видео: Vendin87.