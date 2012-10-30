Прорыв в медицине. Японские ученые изобрели лекарство, уничтожающее СПИД

Свой новый метод японские ученые назвали "lock-in and apoptosis" — блокировка и естественная смерть клеток, пораженных ВИЧ.

Японские учены разработали новое вещество, вызывающее естественную смерть

В последние годы многопрепаратная терапия позволила подавить размножение ВИЧ в организме. Однако, этот метод не может вывести из организма частицы вируса, дремлющие в клетках тела. Как только прием лекарств останавливается, вирус снова пробуждается. Уничтожение этих резервуаров ВИЧ является приоритетной задачей в лечении СПИДа, пишет Хайтек.

Несколько лет назад был разработан метод "kick and kill", основанный на поиске клеток-резервуаров и активации вируса, чтобы иммунная система обнаружила и уничтожила их. Несмотря на преимущества этого подхода и проведенные клинические испытания, все еще существует проблема невозможности эффективной деактивации вируса после его пробуждения.

Свой новый метод японские ученые назвали "lock-in and apoptosis" (блокировка и естественная смерть). В его состав входит синтезированное ими вещество L-HIPPO, которое прикрепляется к белку вируса иммунодефицита Pr555Gag и подавляет прорастание подавленного вируса. Когда L-HIPPO доставляется к инфицированной клетке, вирус оказывается заперт внутри нее, и клетка умирает в процессе апоптоза.

Препарат пока проходит клинические исследования, и не тестируется на людях с ВИЧ, но разработчики уверены, что на сегодняшний день — это одно из самых эффективных решений проблемы со СПИДом.

"К сожалению, этот подход пока не доступен зараженным ВИЧ пациентам, — говорит Микако Фудзита, один из руководителей исследования. — Сначала мы должны улучшить препараты, которые активируют вирус, и скомбинировать их с L-HIPPO, чтобы эффективнее атаковать вирусный резервуар. Это будет большим шагом к полному восстановлению от ВИЧ. Мы считаем, что наше исследование поможет полностью уничтожить СПИД".

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фото: cupofnews.ru