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Прошел испытания. Украинский Ан-178 протестировали на "грузовую выдержку"

Сегодня, 22:17

На сегодня самолет Ан−178 совершил 115 полетов общей продолжительностью свыше 194 часа.

Ан-178
Facebook/Петр Порошенко
В рамках программы наземных испытаний транспортного самолета Ан−178 было проведено испытание по загрузке−разгрузке авиационных грузовых контейнеров и паллет.

Об этом сообщили в пресс-службе ГП "Антонов".

Результаты проведенных испытаний подтвердили заявленные возможности самолета по загрузке−разгрузке, размещению и креплению авиационных грузовых контейнеров и паллет в грузовой кабине самолета.

На сегодня самолет Ан−178 совершил 115 полетов общей продолжительностью свыше 194 часа, учитывая предыдущий этап летных испытаний на больших углах атаки.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина договорилась с Индией о создании СП по производству самолетов.

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Ан178, самолет, Антонов, испытания
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