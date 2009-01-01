Прошел испытания. Украинский Ан-178 протестировали на "грузовую выдержку"

На сегодня самолет Ан−178 совершил 115 полетов общей продолжительностью свыше 194 часа.

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В рамках программы наземных испытаний транспортного самолета Ан−178 было проведено испытание по загрузке−разгрузке авиационных грузовых контейнеров и паллет.

Об этом сообщили в пресс-службе ГП "Антонов".

Результаты проведенных испытаний подтвердили заявленные возможности самолета по загрузке−разгрузке, размещению и креплению авиационных грузовых контейнеров и паллет в грузовой кабине самолета.

На сегодня самолет Ан−178 совершил 115 полетов общей продолжительностью свыше 194 часа, учитывая предыдущий этап летных испытаний на больших углах атаки.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина договорилась с Индией о создании СП по производству самолетов.