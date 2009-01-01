Прошел испытания. Украинский Ан-178 протестировали на "грузовую выдержку"

На сегодня самолет Ан−178 совершил 115 полетов общей продолжительностью свыше 194 часа.
Об этом сообщили в пресс-службе ГП "Антонов".
Результаты проведенных испытаний подтвердили заявленные возможности самолета по загрузке−разгрузке, размещению и креплению авиационных грузовых контейнеров и паллет в грузовой кабине самолета.
На сегодня самолет Ан−178 совершил 115 полетов общей продолжительностью свыше 194 часа, учитывая предыдущий этап летных испытаний на больших углах атаки.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина договорилась с Индией о создании СП по производству самолетов.