Просто хотел справедливости. Сегодня — третья годовщина смерти Сергея Нигояна

Зло от насилия еще и получает удовольствие, пишет Мирослав Гай.

Сергей Нигоян Facebook.com

Ровно три года назад, утром 22 января на улице Грушевского в Киеве былиз Днепропетровска, который за несколько дней до своей гибели заявил, что готов стоять до последнего.

Об этом Мирослав Гай, волонтер, журналист, бывший участник АТО и командир взвода в оперативном резерве 95-й ДШБ пишет на своей странице в Facebook.

"Мы были с ним в одной сотне. Третьей сотне. Познакомились на баррикаде в ночь моего первого дежурства в Самообороне. Очень вежливый и добрый в общении, мягкий и интеллигентный в беседе. У него не было каких-то революционных целей. Сережа просто хотел справедливости. Он хотел, чтобы людей не били, чтобы была свобода и не было диктатуры. Он сам был таким: свободным и не любил насилия.

А потом его убили.

И тогда я понял, и все поняли, что если ты хочешь победить зло, то нужно сражаться. Иначе тебя просто убьют.

Зло по-другому не умеет. Мало того, зло от насилия еще и получает удовольствие. И видя тебя стоящим с флагом и поющим Гимн с широко распростертыми руками, зло будет скалиться и нажмет на спусковой крючок. А потом пойдет бухать.

И все эти рассказы про мирные протесты возможны только там, где зло уже побеждено и демократия установилась на многие годы.

Добро должно быть с кулаками. Добро должно тоже уметь стрелять, драться и организовано наступать. Разница тут между добром и злом будет только одна — добро за свободу, против диктатуры и насилие ему неприятно.

Но, глядя на творящуюся несправедливость, мало спеть Гимн или выйти на протест. За свободу, за хорошую жизнь для своих детей нужно быть готовым не только сражаться, но и отдать жизнь, а победив — этой свободой воспользоваться на выборах.

Украина только вначале пути победы Добра над Злом. Это долгая дорога. И в новом тысячелетие, первый шаг на этом пути сделал не украинец по происхождению, а украинец по духу и своей любви к этой стране — армянин Сережа Нигоян", — написал Мирослав Гай.

Напомним, в тот же день во время столкновений на Грушевского погиб член УНА-УНСО, белорус Михаил Жизневский.