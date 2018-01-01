"Просто не заметили калитку". В России женщину замуровали в доме во время ремонта дорог к ЧМ-2018

Женщине несколько суток ничего не оставалось делать, кроме как постоянно повторять: "Замуровали, демоны".

Дорожные работы в России 24 Канал

В городе Нижний Новгород произошел курьезный и трагикомический случай, напрямую связанный с подготовкой города к играм мирового футбольного первенства, которые состоятся летом нынешнего года.

Как сообщают местные СМИ, на одной из городских улиц рабочие замуровали единственный вход в частный дом. Причем позже выяснилось, что тогда внутри здания была его хозяйка.

Укладывая дорожное покрытие, рабочие подняли уровень дороги таким образом, что он оказался выше порога входа в дом. Соответственно, женщина оказалась взаперти в собственном доме несколько суток.

Ее супруг, который в момент инцидента отсутствовал, немедленно обратился за помощью в районную администрацию. Чиновники объяснили, что "рабочие просто не заметили калитку" и пообещали исправить недоразумение в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России новый стадион, построенный к ЧМ-2018, начал трещать по швам.

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