Простой рецепт сладкой пасхи и как украсить кулич: топ-5 рецептов и лучшие идеи

"Главред" собрал лучшие рецепты главного пасхального блюда.

В 2018 году православная Пасха выпала на 8 апреля. А уже с завтрашнего дня, с Чистого четверга-2018, православные начинают печь пасхи куличи.

"Главред" собрал лучшие рецепты главного пасхального блюда.

Сладкая пасха: рецепт

Ингредиенты:

мука – 1 кг;

молоко – 400 мл;

яйца – 7 шт. + 1 желток;

сахар – 300 г + 2 ст. л.;

сухие дрожжи – 50 г (столовая ложка с горкой);

сливочное масло – 250 г;

ванильный сахар – 3 пакетика (30 г);

соль – 7 г (3/4 ч. л.);

изюм – 100 г (лучше мелкого);

Для обмазки куличей:

1 белок;

0,5 стакана сахара

Как готовить:

Для опары подогреть половину молока и растворить в нем дрожжи. Добавить 2 ст. л. сахара и часть муки (можно просеять). Тесто по консистенции должно быть, как густая сметана (см. фото).

Оставить опару на 3-4 часа в теплом месте. Главный показатель готовности опары – она должна начать опадать.

Изюм замочить в ХОЛОДНОЙ воде. Подогреть оставшееся молоко. Сливочное масло растопить.

Яйца с желтком взбить миксером вместе с двумя видами сахара и добавить соль. Взбивать нужно не сильно, просто, чтобы они хорошо размешались.

С изюма слить воду, несколько раз промыть и просушить.

Добавить к опаре оставшееся молоко, растопленное масло, яичную массу (масло можно смешать с яйцами для удобства). Тщательно перемешать.

Так выглядит опара примерно через 3 часа. edimdoma.ru

Добавлять просеянную муку частями. Ее может понадобиться меньше 1 кг. Тесто должно быть густым, но еще очень вязким.

Затем добавить изюм, еще раз вымешать ложкой. Оставить в тепле где-то на 2 часа. Тесто сильно растет, поэтому лучше сразу переложить в емкость побольше.

Формочки для куличей хорошенько смазать растительным маслом. Тесто разложить где-то на 1/2 формочек.

Небольшой совет: если тесто липнет к рукам, доставляя неудобство, то руки можно присыпать мукой или смазать растительным маслом (именно руки – в тесто муку лучше не добавлять, чтобы оно было нежнее).

Теперь нужно из теста как бы выдуть булочки. Для этого нужно сжать тесто кулаком одной руки и через отверстие вынуть булочку. Тесто разложить где-то на 1/2 формочек. Отставить на 20-30 минут. Лучше сразу подготовить и другую партию, потому что пасхи выпекаются довольно быстро.

Выпекать пасхи в разогретой духовке до готовности.

Для глазури в охлажденный белок добавить маленькую щепотку соли и взбить в 1/2 стакана сахара. Сахар вводить, когда белок будет очень пышным. Нужно его добавлять понемногу, не переставая взбивать.

Готовые куличи охладить, смазать глазурью и присыпать кондитерской посыпкой.

Простой рецепт пасхи: видео

Ингредиенты:

на 500г муки (получится 2 крупных кулича);

5 яичных желтков;

175г сахара;

150г сливочного масла (растопленного);

1ст.л. смальца (растопленное сало, можно заменить растительным маслом);

250 мл молока;

1,5 ч. л. сухих дрожжей;

0,5 ч. л. соли;

куркума и мускатный орех по вкусу;

цедра половины лимона;

200 г изюма.

Как готовить:

Творожная пасха: рецепт

Ингредиенты:

нежирный творог — 600 г;

сметана 25% — 150 г;

сливочное масло — 100 г;

сахар — 200 г;

ванилин — 40 г;

изюм — 50 г;

курага — 50 г;

грецкие орехи — 50 г;

шоколад – 150 г.

Как готовить:

Творог протереть через сито два-три раза, чтобы сырная масса стала воздушной. Сливочное масло растопить на водяной бане до мягкого состояния.

В миску сложить творог, сметану и масло. Все перемешать до однородного состояния. Добавить сахар и ванилин и снова перемешать.

На морковной терке натереть шоколад и поставить его в морозильную камеру, пока стружка не станет твердой и рассыпчатой.

Измельчить грецкие орехи скалкой, а курагу и изюм замочить в теплой воде. Дать им размокнуть, после чего выложить сушиться на бумажное полотенце. Курагу порезать на мелкие кусочки.

В сырную массу всыпать по очереди шоколад и сухофрукты, тщательно перемешивая.

Форму для творожной пасхи застелить марлей, сложенной в три-четыре слоя. Выложить сырную массу в форму и завязать ее сверху.

Перевернуть форму узкой стороной вниз и поставить на емкость, в которую будет стекать сыворотка. Сверху поставить пресс (подойдет двухлитровая банка с водой).

Отправить пасху в холодильник на 12 часов.

Аккуратно разобрать форму и снять с пасхи марлю.

Рецепт пасхи в духовке

Ингредиенты:

Для опары:

дрожжи свежие – 50 г;

молоко – 1/2 стакана;

мука – 1 ст. л.;

сахар – 1 ч. л.

Для теста:

желтки куриных яиц – 8 шт.;

яйца куриные – 2 шт.;

мука пшеничная – 950 г;

масло сливочное – 200 г;

сметана – 200 г;

сахар – 2 ст.;

изюм – 2 горсти;

масло подсолнечное – 4 ст. л.;

соль – 1/2 ч. л.

Для помадки:

белки куриных яиц – 2 шт.;

сахарная пудра – 150 г;

посыпка кондитерская – 50 г.

Как готовить:

Пасха классическая: рецепт

Ингредиенты:

500-600 г муки;

1,5 стакана молока;

6 яиц 150-200 г сливочного масла;

2 стакана сахара;

40-50 г прессованных дрожжей;

50 г изюма;

50 г фруктовых цукатов;

50 г сухого миндаля;

соль, ванилин или ванильный сахар по вкусу;

немного муки для обсыпки.

Как готовить:

Для опары растворить в молоке дрожжи и одну столовую ложку сахара. Постоянно размешивая, добавить 150-200 г просеянной муки. Размешать (чтобы не было комков) и поставить в теплое место.

Яичные желтки отделить от белков. Последние поставить в холодильник. 5 желтков растереть с оставшимся сахаром. Растопить сливочное масло и дать тому остыть до температуры тела.

После того как опара увеличится вдвое, добавить в нее желтки, растертые с сахаром, а также соль и ванилин – и тщательно все перемешать.

Охлажденные белки взбить в пену и ввести в опару. После чего, помешивая, добавить муку. Замешивать тесто, пока в нем не появятся пузырьки воздуха (оно должно начать свободно отставать от стенок посуды). По консистенции тесто должно быть жиже, чем тесто на пироги, но гуще, чем на оладьи.

Накрыть тесто и держать его в теплом месте, пока оно не увеличится в несколько раз.

Изюм промыть, высушить и обвалять в муке. Цукаты нарезать кубиками. Миндаль очистить и мелко нарубить. Добавить все в тесто, после чего тщательно вымешивать 5 минут.

Снова поставить тесто в теплое место.

На дно формы положить промасленный кружок пергаментной бумаги, стенки смазать растительным маслом и обсыпать мукой. Разложить подошедшее тесто в формы (примерно на 1/3 высоты), дать тесту подняться до краев формы и смазать верх кулича оставшимся желтком.

Выпекать при температуре 180 градусов до готовности (примерно 40-60 минут), время от времени осторожно поворачивая формы.

После того как поверхности кулича зарумянятся, лучше накрыть их кружками бумаги, предварительно смоченными в воде.

Готовые куличи осторожно вынуть из форм и дать остыть.

Украсить пасхи и поставить в теплое место на ночь доходить.

Еще больше рецептов читайте в нашем материале Рецепт пасхи-2018: самая вкусная пасха и необычные куличи.