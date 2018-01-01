Простой рецепт сладкой пасхи и как украсить кулич: топ-5 рецептов и лучшие идеи

"Главред" собрал лучшие рецепты главного пасхального блюда.
В 2018 году православная Пасха выпала на 8 апреля. А уже с завтрашнего дня, с Чистого четверга-2018, православные начинают печь пасхи куличи.
"Главред" собрал лучшие рецепты главного пасхального блюда.
Сладкая пасха: рецепт
Ингредиенты:
Для обмазки куличей:
1 белок;
0,5 стакана сахара
Как готовить:
Для опары подогреть половину молока и растворить в нем дрожжи. Добавить 2 ст. л. сахара и часть муки (можно просеять). Тесто по консистенции должно быть, как густая сметана (см. фото).
Оставить опару на 3-4 часа в теплом месте. Главный показатель готовности опары – она должна начать опадать.
Изюм замочить в ХОЛОДНОЙ воде. Подогреть оставшееся молоко. Сливочное масло растопить.
Яйца с желтком взбить миксером вместе с двумя видами сахара и добавить соль. Взбивать нужно не сильно, просто, чтобы они хорошо размешались.
С изюма слить воду, несколько раз промыть и просушить.
Добавить к опаре оставшееся молоко, растопленное масло, яичную массу (масло можно смешать с яйцами для удобства). Тщательно перемешать.
Затем добавить изюм, еще раз вымешать ложкой. Оставить в тепле где-то на 2 часа. Тесто сильно растет, поэтому лучше сразу переложить в емкость побольше.
Формочки для куличей хорошенько смазать растительным маслом. Тесто разложить где-то на 1/2 формочек.
Небольшой совет: если тесто липнет к рукам, доставляя неудобство, то руки можно присыпать мукой или смазать растительным маслом (именно руки – в тесто муку лучше не добавлять, чтобы оно было нежнее).
Теперь нужно из теста как бы выдуть булочки. Для этого нужно сжать тесто кулаком одной руки и через отверстие вынуть булочку. Тесто разложить где-то на 1/2 формочек. Отставить на 20-30 минут. Лучше сразу подготовить и другую партию, потому что пасхи выпекаются довольно быстро.
Выпекать пасхи в разогретой духовке до готовности.
Для глазури в охлажденный белок добавить маленькую щепотку соли и взбить в 1/2 стакана сахара. Сахар вводить, когда белок будет очень пышным. Нужно его добавлять понемногу, не переставая взбивать.
Готовые куличи охладить, смазать глазурью и присыпать кондитерской посыпкой.
Простой рецепт пасхи: видео
Ингредиенты:
Как готовить:
Творожная пасха: рецепт
Ингредиенты:
Как готовить:
Творог протереть через сито два-три раза, чтобы сырная масса стала воздушной. Сливочное масло растопить на водяной бане до мягкого состояния.
В миску сложить творог, сметану и масло. Все перемешать до однородного состояния. Добавить сахар и ванилин и снова перемешать.
На морковной терке натереть шоколад и поставить его в морозильную камеру, пока стружка не станет твердой и рассыпчатой.
Измельчить грецкие орехи скалкой, а курагу и изюм замочить в теплой воде. Дать им размокнуть, после чего выложить сушиться на бумажное полотенце. Курагу порезать на мелкие кусочки.
В сырную массу всыпать по очереди шоколад и сухофрукты, тщательно перемешивая.
Форму для творожной пасхи застелить марлей, сложенной в три-четыре слоя. Выложить сырную массу в форму и завязать ее сверху.
Перевернуть форму узкой стороной вниз и поставить на емкость, в которую будет стекать сыворотка. Сверху поставить пресс (подойдет двухлитровая банка с водой).
Отправить пасху в холодильник на 12 часов.
Аккуратно разобрать форму и снять с пасхи марлю.
Рецепт пасхи в духовке
Ингредиенты:
Для опары:
Для теста:
Для помадки:
Как готовить:
Пасха классическая: рецепт
Ингредиенты:
Как готовить:
Для опары растворить в молоке дрожжи и одну столовую ложку сахара. Постоянно размешивая, добавить 150-200 г просеянной муки. Размешать (чтобы не было комков) и поставить в теплое место.
Яичные желтки отделить от белков. Последние поставить в холодильник. 5 желтков растереть с оставшимся сахаром. Растопить сливочное масло и дать тому остыть до температуры тела.
После того как опара увеличится вдвое, добавить в нее желтки, растертые с сахаром, а также соль и ванилин – и тщательно все перемешать.
Охлажденные белки взбить в пену и ввести в опару. После чего, помешивая, добавить муку. Замешивать тесто, пока в нем не появятся пузырьки воздуха (оно должно начать свободно отставать от стенок посуды). По консистенции тесто должно быть жиже, чем тесто на пироги, но гуще, чем на оладьи.
Накрыть тесто и держать его в теплом месте, пока оно не увеличится в несколько раз.
Изюм промыть, высушить и обвалять в муке. Цукаты нарезать кубиками. Миндаль очистить и мелко нарубить. Добавить все в тесто, после чего тщательно вымешивать 5 минут.
Снова поставить тесто в теплое место.
На дно формы положить промасленный кружок пергаментной бумаги, стенки смазать растительным маслом и обсыпать мукой. Разложить подошедшее тесто в формы (примерно на 1/3 высоты), дать тесту подняться до краев формы и смазать верх кулича оставшимся желтком.
Выпекать при температуре 180 градусов до готовности (примерно 40-60 минут), время от времени осторожно поворачивая формы.
После того как поверхности кулича зарумянятся, лучше накрыть их кружками бумаги, предварительно смоченными в воде.
Готовые куличи осторожно вынуть из форм и дать остыть.
Украсить пасхи и поставить в теплое место на ночь доходить.
Еще больше рецептов читайте в нашем материале Рецепт пасхи-2018: самая вкусная пасха и необычные куличи.