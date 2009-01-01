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"Противник знал пути отхода, на пути — засады". Опубликовано видео прорыва бойцов АТО из тыла врага

Сегодня, 18:33

Автор записи добровольно пошел на войну и воюет там с мая 2014 года.

силовики, военные, партизаны
Facebook Igor Greg
Опубликовано видео боев группы бойцов АТО, которые прорывались на базу после выполнения боевой задачи на оккупированной территории Донбасса.

Видео было опубликовано пользователем по имени "Белый хозяин".

Судя по данным в соцсети автор записи добровольно пошел на войну и воюет там с мая 2014 года.

"Задача выполнена, уходим. Заметили преследование. Домой ещё много км топать, по серой зоне, собрались в старых окопах — оцениваем силы. Решили огневым контактом оценить силы преследователей. Пытаюсь понять, сколько их, и каковы наши шансы на уход. Наблюдаю. Решили прижать к земле преследователей, и попытаться прорваться. За спиной много км чистого поля, действовать надо очень быстро. Резкое затишье, и слышим — гул техники. Понимаем, что какая-то пакость. Лезу на окоп — провоцирую огонь на себя. Понимаем, что не прорваться. Противник превосходит многократно. Принимаем бой. Пользуясь численным превосходством, нас пытаются взять в клещи. На нашей стороне — профессиональный опыт. Пресекаем попытки. Тяжело. Вечер. Боеприпасы на исходе. Поняв, взять нас не выйдет, противник подогнал танки и БМП. Положение критическое. Стемнело. Танки замолкли. Рассредоточившись, рванули группами, к следующей точке сбора. Противник знал пути отхода, на пути — засады. Продолжаем прорываться к своим. Понимаем, что шансов уйти — мало. Ещё много км, и нас ждут на всём пути назад. Уход. Огонь слева, по ходу. Снарягу отдал в кузов — там нужнее, да и тесно. Эпилог. Задача выполнена, потерь нет. Вы хотели, что-бы я вам показал войну? Ну смотрите. Это был наш 1(один) рабочий день", — пишет в комментариях к видео автор записи.


Напомним, ранее бойцы АТО рассказали, как уничтожили опорник боевиков "Туман".

Видео: Белый Хозяин@pesekcot.

Теги:  
АТО, Донбасс, засада, прорыв, Белый хозяин
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