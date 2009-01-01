"Противник знал пути отхода, на пути — засады". Опубликовано видео прорыва бойцов АТО из тыла врага

Автор записи добровольно пошел на войну и воюет там с мая 2014 года.

Facebook Igor Greg

Опубликовано видео боев группы бойцов АТО , которые прорывались на базу после выполнения боевой задачи на оккупированной территории Донбасса.

Видео было опубликовано пользователем по имени "Белый хозяин".

Судя по данным в соцсети автор записи добровольно пошел на войну и воюет там с мая 2014 года.

"Задача выполнена, уходим. Заметили преследование. Домой ещё много км топать, по серой зоне, собрались в старых окопах — оцениваем силы. Решили огневым контактом оценить силы преследователей. Пытаюсь понять, сколько их, и каковы наши шансы на уход. Наблюдаю. Решили прижать к земле преследователей, и попытаться прорваться. За спиной много км чистого поля, действовать надо очень быстро. Резкое затишье, и слышим — гул техники. Понимаем, что какая-то пакость. Лезу на окоп — провоцирую огонь на себя. Понимаем, что не прорваться. Противник превосходит многократно. Принимаем бой. Пользуясь численным превосходством, нас пытаются взять в клещи. На нашей стороне — профессиональный опыт. Пресекаем попытки. Тяжело. Вечер. Боеприпасы на исходе. Поняв, взять нас не выйдет, противник подогнал танки и БМП. Положение критическое. Стемнело. Танки замолкли. Рассредоточившись, рванули группами, к следующей точке сбора. Противник знал пути отхода, на пути — засады. Продолжаем прорываться к своим. Понимаем, что шансов уйти — мало. Ещё много км, и нас ждут на всём пути назад. Уход. Огонь слева, по ходу. Снарягу отдал в кузов — там нужнее, да и тесно. Эпилог. Задача выполнена, потерь нет. Вы хотели, что-бы я вам показал войну? Ну смотрите. Это был наш 1(один) рабочий день", — пишет в комментариях к видео автор записи.

9/12

Тот-же период боя, другой ракурс. Накрывают нас жёстко. Положение отчаянное.

Оператор "Фотограф". pic.twitter.com/M47IwvJavC — Белый Хозяин (@pesekcot) 22 мая 2017 г.





Напомним, ранее бойцы АТО рассказали, как уничтожили опорник боевиков "Туман".

Видео: Белый Хозяин, @pesekcot.