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Провокации противника на Донбассе. В Генштабе разрешили силовикам давать адекватную "ответку"

Сегодня, 15:47

Огонь в ответ с нашей стороны в несколько раз меньше, чем со стороны противника, сообщил Муженко.

артиллерия, силовики
Украинская артиллерия mil.gov.ua
Украинские военные на Донбассе имеют разрешение адекватно реагировать на провокации противника

Об этом заявил начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что ситуация в зоне проведения антитеррористической операции обострилась.

"С позавчерашнего дня мы наблюдаем увеличение количества минометных обстрелов, обстрелов из пушек, также применение танков. В частности, последние применялись противником вчера по населенному пункту Авдеевка. Подразделения, которые выполняю задачи в зоне АТО, имеют право адекватно реагировать на все те нарушения, которые имеют место в зоне проведения операции. В полномочиях командиров — принимать решения в ответ на те или иные действия противника", — сказал Муженко в ходе встречи с военными атташе иностранных государств в пятницу в Киеве.

При этом он подчеркнул: "Огонь в ответ с нашей стороны в несколько раз меньше, чем со стороны противника. В основном действия противника носят неорганизованный характер".

Муженко проинформировал, то за минувшие сутки в результате обстрелов, в том числе и танковых, в районе Авдеевки трое украинских военнослужащих погибли, 10 получили ранения; также погиб один мирный житель и двое получили ранения.

Напомним, ранее Муженко назвал боевые потери армии Украины в ходе АТО.

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АТО, Донбасс, боевики, обстрелы, Украина, военные
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