Провокации противника на Донбассе. В Генштабе разрешили силовикам давать адекватную "ответку"

Огонь в ответ с нашей стороны в несколько раз меньше, чем со стороны противника, сообщил Муженко.

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Украинские военные на Донбассе имеют разрешение адекватно реагировать на провокации противника

Об этом заявил начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что ситуация в зоне проведения антитеррористической операции обострилась.

"С позавчерашнего дня мы наблюдаем увеличение количества минометных обстрелов, обстрелов из пушек, также применение танков. В частности, последние применялись противником вчера по населенному пункту Авдеевка. Подразделения, которые выполняю задачи в зоне АТО, имеют право адекватно реагировать на все те нарушения, которые имеют место в зоне проведения операции. В полномочиях командиров — принимать решения в ответ на те или иные действия противника", — сказал Муженко в ходе встречи с военными атташе иностранных государств в пятницу в Киеве.

При этом он подчеркнул: "Огонь в ответ с нашей стороны в несколько раз меньше, чем со стороны противника. В основном действия противника носят неорганизованный характер".

Муженко проинформировал, то за минувшие сутки в результате обстрелов, в том числе и танковых, в районе Авдеевки трое украинских военнослужащих погибли, 10 получили ранения; также погиб один мирный житель и двое получили ранения.

Напомним, ранее Муженко назвал боевые потери армии Украины в ходе АТО.