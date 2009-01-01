Провокация боевиков у Станицы. Как охранка ЛНР состряпала дезу о спецназе ВСУ

Боевики подтянули к линии фронта разведбат.

"Ликвидированная" реактивная граната mvdlnr.ru

06 марта, накануне разведения противоборствующих сил, в район Станицы Луганской командование боевиков ЛНР перебросило подразделения отдельного разведывательного батальона "народной милиции".

По сообщению местных источников аналитического отдела ОИ "Права справа", сейчас в местах дислокации подразделений разведбата находится комбат — капитан Артур Косарев.

Передислокация отдельных подразделений разведбатальона происходит на фоне заявлений официального представителя "народной милиции" ЛНР подполковника Алексея Марочко об активизации работы украинских диверсионно-разведывательных групп на линии соприкосновения. В свое время Марочко заявлял о том, что в зону ответственности 1-го батальона 14-й отдельной мехбригады ВСУ прибыло подразделение из состава 8-го полка спецназа для проведения разведывательных мероприятий вдоль линии соприкосновения.

Обращает на себя внимание тот факт, что 6 марта, одновременно с передислокацией отдельных подразделений разведбатальона боевиков в район Станицы, командование "народной милиции" объявило о начале полевых учений мотострелковых подразделений. "На полигоне народной милиции проходят занятия мотострелковых подразделений, в ходе которых отрабатываются различные тактические задачи, такие, как ведение позиционной обороны, отражение атаки и переход в контратаку противника", — рассказал Марочко.

6 марта аналитотдел "Правої справи" сообщил, что в районе Станицы Луганской в ходе мониторинга запланированного на 7 марта разведения противоборствующих сторон, спецслужбами самопровозглашенной "республики" планируется осуществление обстрелов места пребывания наблюдателей ОБСЕ с применением стрелкового оружия и минометов.

Примечательно, что 7 марта так называемый "Центр общественных связей" МВД ЛНР фактически подтвердил информацию "Правої справи", сообщив о том, что взрывотехники МВД ЛНР уничтожили реактивную гранату, выпущенную якобы с позиций ВСУ по пункту пропуска в районе Станицы Луганской. По информации боевиков, снаряд прилетел ночью со стороны украинских позиций. "Кумулятивный выстрел (реактивного противотанкового гранатомета) РПГ-7 упал в 30 метрах от вагончика миссии Международного Комитета Красного Креста. Силами полиции, спасателей и военных было организовано оцепление. Работа пункта была прекращена. После осмотра и документальной фиксации события было принято решение об уничтожении гранаты на месте методом подрыва", — рассказали в "ЦОСе" МВД ЛНР.

По информации "Правої справи", запланированные спецслужбами ЛНР провокации имели целью обвинить украинскую сторону в блокировании процесса разведения сил на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. Своевременная реализация полученной оперативной информации наглядно показала тот факт, что нам удалось сорвать оперативную игру российских кураторов из числа сотрудников ФСБ РФ и их местных приспешников из МГБ ЛНР с целью дискредитации ВСУ.

Дмитрий Снегирев

фото: mvdlnr.ru