Психолог рассказал, о чем говорят жесты и мимика Путина

Топтание на месте и прижатые к телу локти — это признак неуверенности и закрытости, говорит психолог.

Владимир Путин Reuters

Президент России Владимир Путин является закрытым человеком, старается себя контролировать на публике и постоянно чувствует неуверенность в себе.

Об этом рассказал психолог Валентин Ким в эфире "Обозреватель. L IVE", проанализировав жесты и мимику российского лидера.

"Для Владимира Владимировича самый характерный признак — это признак неуверенности. Он — фигура достаточно закрытая. Привык себя контролировать. Один из признаков контроля в невербальной коммуникации — это прижатые к телу локти. Когда человек эмоционален, когда он открыт, когда импульсивен, очень часто размахивает руками, локти от тела далеко отставлены. Если же человек чувствует себя скованным, он руки приближает к себе. Для Путина характерна скованность, закрытость, достаточно высокий уровень самоконтроля. Но при этом и проявление неуверенности, стоит ему попасть на публику", — отметил Ким.

По мнению психолога, то, что на лице Путина во время его публичных выступлений, встреч с представителями СМИ, отсутствуют эмоции — азиатская черта.

"Мы отключаем все эмоции, чтобы никто не догадался, что на самом деле думаем и как мы относимся к человеку, который задает вопрос… Когда у него проходит встреча с журналистами, особенно если это не российские журналисты, он постоянно демонстрирует очень много признаков неуверенности. Самый яркий из них — топтание на месте… Перебирает ногами, постоянно ищет более удобную точку опоры. Это признак неуверенности. Когда мы чувствуем себя неуверенно, наше тело заставляет найти нас лучшую точку опоры", — сказал Ким.

На уточняющий вопрос, что означают постоянные кивки президента РФ во время его общения с журналистами или мировыми лидерами, психолог считает, что таким образом Путин пытается их убедить в своей правоте.

"Кивки — это свойственно не только Путину, но и нам всем. Когда хотим, чтобы собеседник согласился с нами и принял нашу точку зрения, начинаем кивать… Есть теория зеркальных нейронов, согласно которой мы перенимаем жестикуляцию и мимику другого человека, это настраивает нас на принятие чужой точки зрения. Улыбка обладает зеркальным эффектом, когда мы улыбаемся, нам в ответ тоже начинают улыбаться, даже люди незнакомые. Точно также кивки. Мы начинаем кивать, наш собеседник кивает в ответ, и это подготавливает почву для того, чтобы он согласился с нашей аргументацией", — подытожил психолог.

Напомним, ранее пластический хирург Андреей Якобчук отмечал, что Путин активно пользуется услугами пластических хирургов.

видео: Oboz. TV