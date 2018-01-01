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"Пускай отдохнут руки". В Великобритании додумались продавать пропуска на порносайты в газетных киосках

Сегодня, 02:17

Британские чиновники решили покуситься на святое для миллионов интернет-пользователей - анонимность и порнографию.

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WebLife
В Великобритании доступ пользователям к интернет-порталам, содержащим порнографические ролики, будет предоставляться исключительно по специальному пропуску – после вступления в силу закона о цифровой экономике.

Соответствующее сообщение опубликовал портал the Verge. Согласно имеющимся данным, таковые пропуска можно будет приобрести в газетном киоске − по паспорту или водительским правам.

Потом по ним для предоставления доступа к порносайтам пользователи будут подтверждать свои личности.

Стоимость такого пропуска составит около 10 фунтов стерлингов (около 355 гривень). В качестве альтернативных вариантов в британском правительстве рассматривают авторизацию по данным, имеющимся у сотового оператора, и по программному обеспечению MindGeek AgeID. Точная дата вступления закона о цифровой экономике в силу пока не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на самом популярном порносайте PornHub придумали новый способ оплаты.

 

 

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Теги:  
Великобритания, порносайты, пропуск, киоск, правительство, цифровая экономика
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