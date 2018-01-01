Путин напугал Меланию Трамп, а Лаврова подловили на пикантном подглядывании: фото, видео

Поведение первой леди США в Хельсинки вызвало в сети ажиотаж.

После рукопожатия с Путиным Мелания не сумела сдержать эмоций. Reuters

После встречи лидеров РФ и США в Хельсинки мировое сообщество активно обсуждает поведение Владимира Путина и Дональда Трампа:

Однако, как только первые – политические – впечатления поутихли, пользователи соцсетей обратили внимание на еще одного участника той встречи – первую леди США Меланию Трамп. Ее поведение в Хельсинки вызвало в сети ажиотаж.

"Она заглянула в глаза злу", или Как Путин напугал Меланию

В первую очередь остановиться на выражении лица супруги Трампа после рукопожатия с Путиным.

В соцсетях постят скрины с видео, на которых видно – насколько испуганным становится лицо миссис Трамп, стоит главе РФ от нее отвернуться. Пока длилось само рукопожатие, ей еще удавалось держать улыбку на лице, но стоило Путину отступить – и Мелания не сумела сдержать эмоций.

Пользователи в Сети уже прокомментировали это: "Ну не знаю, мне кажется она выглядит напуганной до смерти", "Похоже, она только что заглянула в глаза самому злу" и т.п.

Лавров и ножки Мелании Трамп

В составе российской делегации на саммите в Хельсинки участвовал и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Пользователи уже обратили внимание, что пока окружающие (в том числе и сама Мелания) следили за выступлением Путина и Трампа во время их совместной пресс-конференции – сам Лавров предпочел следить за миссис Трамп.

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Похоже, стройные ножки первой леди США дипломат посчитал более соблазнительным зрелищем, чем лицо своего "биг босса". Благо, сидели они совсем близко – всего лишь через проход.

Лавров не сводил глаз с ножек Мелании Трамп. Reuters

Reuters

Странный наряд Мелании Трамп

И, наконец, пользователи удивились выбору наряда Мелании Трамп для поездки в Хельсинки.

В то время, как жена президента Финляндии Йенни Элина Хаукио красуется в легком цветастом платье с короткими рукавами – сама Мелания так и не сняло пальто. И это при том, что в Хельсинки в тот день было +27 градусов.

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