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"Путин никогда не сдается". В России пенсионеры "прогнулись" перед президентом, видео

Сегодня, 10:50

Композицию исполнили в Астрахани на юбилее.

Путин
Владимир Путин никогда не сдается, считают пенсионеры Reuters
В российском городе Астрахань пенсионеры сочинили и спели песню о президенте РФ Владимире Путине.

Композиция была исполнена на юбилее, видео с мероприятия опубликовал Znak.com на своей странице в Facebook.

Приводим Вашему вниманию фрагмент песни:

Путин никогда не сдается
И я тоже не сдамся
Никому ни за что

Путин, все равно мы прорвемся
Мы ведь непобедимы
Мы своих не сдаем

Ранее сообщалось, что в России в волгоградской школе №44 ученики полицейских классов вместе с депутатом Госдумы Анной Кувычкой спели пропагандистскую песню о Владимире Путине и снялись в видеоклипе.

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Россия, Астрахань, Путин, песня, пенсионеры
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