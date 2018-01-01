"Путин никогда не сдается". В России пенсионеры "прогнулись" перед президентом, видео

Композицию исполнили в Астрахани на юбилее.

Владимир Путин никогда не сдается, считают пенсионеры Reuters

В российском городе Астрахань пенсионеры сочинили и спели песню о президенте РФ Владимире Путине

Композиция была исполнена на юбилее, видео с мероприятия опубликовал Znak.com на своей странице в Facebook.

Приводим Вашему вниманию фрагмент песни:

Путин никогда не сдается

И я тоже не сдамся

Никому ни за что

Путин, все равно мы прорвемся

Мы ведь непобедимы

Мы своих не сдаем

Ранее сообщалось, что в России в волгоградской школе №44 ученики полицейских классов вместе с депутатом Госдумы Анной Кувычкой спели пропагандистскую песню о Владимире Путине и снялись в видеоклипе.

