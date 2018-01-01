Путина попросили запретить россиянкам секс с иностранцами во время ЧМ

В "духовно-скрепной" России продолжаются баталии вокруг интима с фанатами из других государства во время мундиаля.

Фанат-иностранец и россиянка NEWS.ru

Продолжающийся в России ЧМ-2018 по футболу, а точнее – сексуальные связи россиянок с иностранными фанатами вызвали негодование интернет-пользователей.

В связи с таким положением дел Андрей Красников зарегистрировал петицию, обращенную к президенту РФ Владимиру Путину, в которой предложить запретить жительниам России интим с иностранцами на время мундиаля.

"К сожалению, приехавшими болельщиками движет не только желание поддержать свою команду, но и похоть. Знакомясь с русскими женщинами в специальных приложениях и на сайтах знакомств, иностранцы спаивают наших женщин дорогими коктейлями, которые не по карману обычному русскому гражданину в условиях экономического кризиса и международной изоляции. Далее, иностранцы практикуют с подвыпившими женщинами извращенные виды секса, для которых просто физически не предназначено тело русской женщины. И это не говоря о том, что половая связь с иностранцем является своего рода предательством своей страны. К сожалению, уповать на сознательность русских женщин не приходится. Они охотно идут на контакт с иностранцами, движимые жаждой любопытства и иллюзиями жизни за границей (не имея реального представления о скором крахе западных стран). Поэтому предлагаю законодательно запретить половую связь иностранцев с русскими женщинами", − написал он.

Для контроля интима с иностранцами Красников предложил использовать такие меры:

1)Заблокировать мобильный интернет на sim-картах, которые зарегистрированы на иностранные паспорта; 2) Запустить казачьи патрули, которые будут пресекать попытки иностранцев знакомиться с россиянками на улицах; 3) Ввести для женщин комендантский час после 20:00.

Напомним, ранее в Госдуме россиянок призвали отказаться от секса с иностранцами во время ЧМ-2018.

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