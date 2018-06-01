Путина уличили в плагиате при поздравлении "Смешариков" с 15-летием

Президент РФ повторил свое же поздравление 5-летней давности.

Путин поздравил "Смешариков" с 15-летием. karusel-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил авторов мультсериала "Смешарики" с 15-летним юбилеем проекта.

При этом Путин повторил свое же поздравление 5-летней давности, пишет "Медуза".

"За прошедшее время "Смешарики" стали одними из главных, любимых персонажей современной анимации, своей искренностью, добротой покорили сердца миллионов зрителей — не только в России, но и далеко за ее пределами", — отмечается в его заявлении.

Также Путин отметил улучшение качества анимации и успех мультсериала в Китае.

В то же время отдельные фрагменты поздравления практически идентичны его же заявлению, опубликованному на официальном сайте президента РФ к 10-летию "Смешариков".

Поздравление 2018 года:

"И, конечно, с удовлетворением отмечу высочайший профессионализм творческого коллектива проекта, ваше активное участие в значимых благотворительных, образовательных, просветительских инициативах. Такая большая, многогранная деятельность заслуживает уважения и поддержки".

Поздравление 2013 года:

"Убежден, что секрет непреходящего успеха проекта — талантливый, сплоченный коллектив его создателей. Знаю, что вы не ограничиваетесь творческой деятельностью и выпуском новых серий "Смешариков", а принимаете активное участие в реализации масштабных образовательных, просветительских, благотворительных инициатив. Такая работа заслуживает самого глубокого признания и поддержки".

Напомним, что "Смешарики" — российский мультипликационный сериал и серия полнометражных мультфильмов. Его главные герои — шарообразные существа, которые похожи на животных.

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