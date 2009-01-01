Пятидесятница. Православные христиане отмечают день Святой Троицы

Президент пожелал соотечественникам Божьей милости, поддержки в добрых делах, мира, благополучия и взаимопонимания.

Православные христиане отмечают день Святой Троицы tatarstan-mitropolia.ru

Сегодня православные верующие празднуют день Святой Троицы

Все православные храмы украшены ветвями березы, сирени, клена — они символизируют обновление души, пишет УНИАН.

Троицу отмечают на 50-й день после Пасхи, поэтому этот день еще называют Пятидесятницей.

Свое первое название праздник получил в честь схождения Святого Духа на апостолов, которое обещал им Христос еще перед своим Вознесением. Схождение Святого Духа символизирует заботу всех Лиц Триединого Бога о мире: Бог Отец творит мир, Бог Сын искупает людей от рабства дьявола, Бог Дух Святой освящает мир через Церковь и проповедь веры для всех народов.

В евангельской традиции схождение Святого Духа описывается как пламя, языки которого окружили каждого из апостолов, после чего они обрели "дар языков" — стали говорить на разных, неизвестных им ранее языках. Таким образом, они получили возможность проповедовать в разных уголках мира. Именно поэтому день Святой Троицы именуется также днем рождения христианской церкви.

После божественной литургии на праздник Троицы в храмах проводится особая вечерня с чтением поклонных молитв: священник читает молитвы, стоя на коленях в царских вратах, лицом к верующим, прихожане тоже становятся на колени, впервые после Пасхи.

Накануне Троицы церковь установила Троицкую субботу, в которую проводится поминание покойных, а в понедельник, сразу после Троицы, празднуется день Святого Духа.

Отметим, что президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили украинцев по случаю Дня Святой Троицы.

Как говорится в поздравлении главы государства, размещенном на его сайте, этот праздник на протяжении веков торжественно встречают христиане со всего мира, поскольку он несет в себе идею полноты благодати Господней и духовного единства, наполняет нашу жизнь высоким смыслом, приносит радость и вселяет уверенность в сердца.

"Сегодня, когда мы создаем новую историю нашего государства, принимаем важные стратегические решения, героически защищаем наши границы от врага, нам особенно нужна эта уверенность", — отметил президент.

Он пожелал соотечественникам Божьей милости, поддержки в добрых делах, мира, благополучия и взаимопонимания.

Гройсман в своем поздравлении по случаю Троицы пожелал украинцам, чтобы в их сердцах царила радость и любовь, а в государстве — мир.

Напомним, ранее священник рассказал, как правильно отмечать Троицу.