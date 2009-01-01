Работал за "сухпаек". Еще один экс-боевик ДНР сдался полиции

Житель Славянска 1971 года рождения, который проживает в микрорайоне Черевковка, решил воспользоваться программой "Тебя ждут дома".

Экс-боевик ДНР сдался полиции Reuters

Полиция Славянска и Служба безопасности Украины проводит проверку "деятельности" бывшего участника НВФ, который добровольно рассказал о том, что весной 2014 года дежурил на блокпосту боевиков.

После проверки на причастность к тяжким правонарушениям он может быть освобожден от уголовной ответственности, сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

"Житель Славянска 1971 года рождения, который проживает в микрорайоне Черевковка, решил воспользоваться программой "Тебя ждут дома", которая дает возможность бывшим участникам незаконных вооруженных формирований избежать уголовной ответственности за свои деяния", — сообщает полиция.

Как отмечается, сотрудники Славянского отдела полиции совместно с представителями СБУ тщательно изучили всю его "деятельность" в период оккупации города боевиками. В конце апреля мужчина пришел на блокпост террористов, который находился неподалеку от его дома. После короткого "собеседования" командир группы боевиков с позывным Старый выдал ему пистолет и жезл для регулирования транспортного движения, с которыми нужно было осматривать автомобили, которые въезжали в город. За эту работу все местные жители получали только "сухпаек".

В середине июня, приблизительно за две недели до освобождения города украинскими военными, добровольный помощник террористов попросил "расчет" и спрятался у себя дома. Впоследствии он сменил место жительства, официальной работы не имел — занимался ремонтом автомобилей. При этом более двух с половиной лет мужчина прожил с постоянным страхом перед ответственностью за свои действия.

"Если слова подозреваемого найдут свое подтверждение и не будет установлена его причастность к тяжким преступлениям, то, согласно ч.6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований", он будет освобожден от уголовной ответственности", — сообщила в полиции.

Напомним, в Днепре поймали боевика ДНР с гранатами и патронами.