Рада может ввести налог на котов и собак

Нацполиция может получить право устраивать облавы и проверять "незаконные" беременности домашних любимцев.

Владельцев домашних собак и котов могут обязать чипировать своих животных.

Об этом пишут УНН.

Также домашних любимцев, в случае принятия законопроекта №7220, необходимо будет регистрировать.

"Законопроектом предусмотрено повышение ответственности и опекунов животных за нарушение условий их содержания, жестокое обращение с ними и безответственное отношение к решению вопросов, связанных с содержанием животных", — заявил автор законопроекта народный депутат Андрей Немировский.

По его словам, документ, предлагает повышение уровня ответственности за ненадлежащее обращение с животным владельцев и тех, кто ими занимается и создание условий для комфортного сожительства людей и животных.

В числе предлагаемых авторами законопроекта мер также предусматривается хоронить домашних животных — только на специальных кладбищах.

А Нацполиция может получить право устраивать облавы и проверять "незаконные" беременности домашних любимцев, пишет strana.ua.

Основа законопроекта — повальная регистрация всех животных — диких, бездомных и домашних. За первых и вторых заплатит местная власть, за последних — владельцы.

В такую базу должны будут попасть все животные, которые старше двух месяцев. Если украинец только купил кота или собаку, зарегистрировать их нужно будет не позже, чем через пять дней.

Напомним, Рада ужесточила наказание за издевательства над животными.