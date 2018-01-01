"Ради шалунов, проказников и фантазеров". В Киеве откроют специальный отель для занятий сексом

По словам создателей, в заведении можно будет воплотить любые фантазии - в диапазоне от классических до самых "хардкорных" и экстремальных.

В Киеве в начале весны нынешнего года откроют отель, предназначенный исключительно для занятий сексом и участия в эротических ролевых играх.

Номера в нем будут украшены в стиле различных сексуальных фантазий – в диапазоне от классических до самых "харкорных" и экстремальных, а также оборудованы тематической мебелью, и интимными игрушками.

Как считают владельцы и создатели отеля, он отличнейшим образом подойдет как для сексуально раскрепощенных пар, так и для супружеских пар, которые хотели бы внести разнообразие в свою интимную жизнь.

К слову, концепция т.н. "пространств для любви" вовсе не нова и широко распространена в Европе, а ее авторство приписывают знающим толк в различных перверсиях японцам. Однако для Украины этот формат пришлось немного переделать. Украинская версия "пространств любви" будет принципиально отличаться тем, что в них не будут оказываться никакие другие дополнительные услуги, кроме стандартной аренды номеров пылающим от страсти парам.

Напомним, ранее в США ученые изобрели тест, с помощью которого можно предсказать супружескую измену.