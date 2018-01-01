"Ради великой справедливости". В Италии мужчина девять лет вел судебную тяжбу из-за кражи баклажана

Точку в затянувшемся деле поставил Кассационный суд в Риме.

Баклажаны searchstart.ru

Гражданин Италии, девять лет назад обвиненный в краже баклажана, сумел добиться отмены приговора.

Соответствующее сообщение во вторник, 27 марта, опубликовали журналисты портала The Local.

Согласно их данным, в 2009-м на частном поле недалеко от города Лечче (юг Италии), задержали 49-летнего мужчину с ведром, в котором "одиноко" лежал баклажан.

Задержанный рассказал полицейским, что овощ он украл для того, чтобы накормить своего ребенка.

Судьи не вняли объяснению мужчины и приговорили его к пятимесячному тюремному заключению и выплате штрафа в 500 евро. Позднее срок сократили до двух месяцев, а сумму штрафа — до 120 евро. Одного мужчина пошел дальше, до последней инстанции — Кассационного суда в Риме.

Судьи полностью отменили приговор и раскритиковал решение предыдущих инстанций, не учитывавших бедственное финансовое положение подсудимого и допустивших пустую трату государственных средств на общественных адвокатов.

Напомним, ранее в Сибири медведь украл у охотника оружие.