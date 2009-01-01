"Радиодуэль" с оккупантами. В Нацсовете рассказали о вещании Украины на Крым

Мы установили первую вышку на Чонгаре, увеличиваем вышку в Чаплинке, рассказал Костинский.

В Нацсовете рассказали об украинском вещании на Крым riamo.ru

На админгранице с Крымом проходит "дуэль" между радиостанциями, которые вещают с территории материковой Украины и радиостанциями, которые вещают с аннексированного полуострова.

Об этом в комментарии "Крым.Реалии" сказал член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

"На админгранице у нас происходит "радиодуэль". И она проходит по правилам, которые мы устанавливаем. По их (оккупационных властей Крыма — ред.) инициативам видно, что они не имеют ресурсов. И все, что они могут — это установить по передатчику", —сказал член Нацсовета.

Также он добавил, что вещание с территории Красноперекопска и Джанкоя происходило раньше, и охватывало определенную часть Херсонской области.

"Со своей стороны мы установили первую вышку на Чонгаре, увеличиваем вышку в Чаплинке. Это позволит нам распространить вещание на территорию Крыма. Мы вещаем на Крым на большую территорию, чем они могут вещать на Херсонскую область, потому что у нас более мощные передатчики и на админгранице стоит вышка. На протяжении этого года вопросы относительно вещания оккупантов на Херсонщину мы будем пытаться решить. Это нам поможет сделать Закон "Об особом режиме вещания", — прокомментировал Костинский.

Напомним, ранее чообщалось, что на Чонгаре завершили строительство 150-метровой телевышки и скоро украинские каналы смогут вещать на оккупированный Крым.