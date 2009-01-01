Ракета, пушка и пулемет. В Украине испытали новые модули для БМП, опубликовано видео

Выбор нового боевого модуля значительно повысить боевые возможности ВСУ, которые получат фактически новую БМП.

В Житомирской области на полигоне испытали новые боевые модули "Шквал" и "Стилет", предназначенных для установки на модернизированную БМП.

Как сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", во время испытаний специалисты проанализировали точность, скорость и эффективность работы каждой единицы вооружения, чтобы иметь возможность выбрать наилучший по параметрам боевой модуль для дальнейшего использования на БМП.

Окончательное решение — за Минобороны.

БМ "Шквал" оснащен 30-мм пушкой ЗТМ-1, автоматическим гранатометом, пулеметом калибра 7,62 мм, а также управляемым ракетным вооружением для уничтожения бронетехники противника на расстоянии до пяти километров. В состав БМ "Стилет" входит пушка ЗТМ-2, усиленное бронирование и, в целом, аналогичный комплект вооружения.

За точность работы "Шквала" отвечает цифровой прицельный комплекс OTS-20.04-01, "Стилета" — комплекс "Трек-2-01", оба они оснащены лазерным дальномером и тепловизором, однако используют разные алгоритмы управления огнем.

"Это (выбор нового боевого модуля, — ред.) позволит значительно повысить боевые возможности украинской армии, которая получит фактически новую БМП, оснащенную современным цифровым комплексом управления огнем с мощным арсеналом вооружения", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине провели испытания новой ракеты.

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