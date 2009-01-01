Ракетно-бомбовые удары. Опубликованы фото и видео тренировки на Волыни летчиков ВСУ

Пилоты не знали заранее, куда придется лететь и какие цели поражать.

В Волынской области, на авиационном полигоне "Повурск", в рамках стратегических командно-штабных учений "Несокрушимая стойкость-2017" отрабатывали задачи экипажи бомбардировочной авиации.

Об этом сообщает местное издание "ВолиньPost".

Отмечается, что пилоты не знали заранее, куда придется лететь и какие цели поражать. За штурвалами проверяли умения как опытных летчиков, которые являются участниками АТО, так и курсантов старших курсов авиационного факультета Харьковского национального университета. Так, получив задание, сначала двигался самолет-разведчик, после которого за дело бралась боевая авиация — самолеты сбрасывали бомбы и стреляли ракетами по обозначенным целям. В учениях были задействовали самолеты Су-24 и Л-39.

"В рамках этих учений практически все боевые части ВВС поднимали в по воздушной тревоге собственно для проверки их способности выполнять задачи по назначению. Непосредственно с авиационных военных аэродромов задачи выполняли экипажи бомбардировочной авиации по определенным мишеням на указанном полигоне", — рассказал начальник пресс-центра командования воздушных сил вооруженных сил Украины Роман Юрчило.

Напомним, ранее были опубликованы фото многонациональных военных учений на Львовщине.

Фото: volynpost.com.

Видео: Волинь Post.