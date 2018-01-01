"Расистская секс-поза в детском саду": Меркель оказалась в неловком положении

Часть комментаторов в соцсетях уже обвинила журналистов в "извращенном видении" и даже "расизме".

Меркель оказалась в неловком положении из-за детксих игрушек. Reuters

Канцлера Германии Ангела Меркель угодила в курьезную ситуацию во время посещения детского сада в Кельне.

Немецкого лидера ушлые фотографы сумели подловить в не очень удачном для нее ракурсе – на фоне "занимающихся сексом" плюшевых медведей.

Первыми удачный кадр с "откровенно сексуальной позой" заметило британское издание The Daily Mirror, а следом подхватили и пользователи соцсетей. Причем некоторые усмотрели подтекст даже в цвете медведей: мол, коричневый мишка – это мигранты, за которых так часто в последнее время критикуют Меркель. И недаром именно он в паре с белым, "арийским", оказался сверху.

По мнению издания, фотосъемка канцлера с детьми, которая "должна была позволить Меркель продемонстрировать ее заботливую сторону, превратилась в пример политической некорректности".

Впрочем, есть и иная точка зрения. Как говорил еще дедушка Фрейд: "Иногда сигара – это просто сигара". А медведи – просто детские игрушки, которых в пылу приготовления к визиту высокго гостя как попало закинули на первое свободное место без всяких "задних мыслей".

Часть комментаторов в соцсетях уже обвинила журналистов в "извращенном видении" и даже "расизме".

Ранее Путина и Трампа "скрестили" на обложке Time. Причем на передовице всего лишь один заголовок: "Кризис саммита".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram