Расплата за заходы в порты Крыма. Суд конфисковал иностранное судно с грузом на 18 миллионов

Суд признал капитана виновным в перемещении вне украинского таможенного контроля с территории АР Крым более 3 тыс. тонн технической соды.

Суд конфисковал иностранное судно Sky Moon фото: ghall.com.ua

В Одессе Малиновский районный суд конфисковал в пользу Украины иностранное судно Sky Moon с грузом стоимостью 18,5 млн грн., незаконно заходившее в закрытые порты аннексированного Крыма

Об этом сообщила пресс-секретарь военной прокуратуры Южного региона Украины Яна Стекачева, сообщает УНИАН.

Сообщается, что 15 марта Малиновский райсуд рассмотрел административный протокол о нарушении таможенных правил, составленный Одесской таможней по инициативе военной прокуратуры, в отношении капитана танзанийского судна Sky Moon. Указанное судно было задержано 30 ноября 2016 года вблизи Ренийского морского порта (Одесская область) Государственной пограничной службой Украины в рамках совместной операции с военной прокуратурой Южного региона Украины.

"Суд признал капитана виновным в перемещении вне украинского таможенного контроля с территории АР Крым более 3 тыс. тонн технической соды и постановил конфисковать в доход государства предмет контрабанды стоимостью почти 18,5 млн грн", — отметила Стекачева. Также суд принял решение о конфискации и транспортного средства, которое использовалось для совершения правонарушения — указанное морское судно.

Отмечается, что данный груз — наибольшая товарная партия в истории украинских правоохранительных органов, которая конфискована судом за нарушение таможенных правил.

"Впервые в истории Украины суд принял решение о конфискации морского судна", — подчеркнула Стекачева.

Она добавила, что к уголовной ответственности уже привлечены и предстанут перед украинским судом упомянутый капитан судна, а также один из основателей компании-грузовладельца — гражданин Молдовы. В настоящее время решается вопрос о привлечении к ответственности представителя судовладельца — гражданина Румынии, который организовал "совершение этого преступления".

Напомним, ранее сообщалось, что Турция прекратила паромное сообщение с оккупированным Крымом.

Фото: ghall.com.ua.