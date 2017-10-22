Расправы над оккупантами. На Донбассе боевикам ограничили увольнения из-за избиения местными

Увеличилось количество случаев избиения местным населением российских военнослужащих в ЛДНР.
Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны, сообщает пресс-служба МО.
"В результате увеличения количества случаев избиения местным населением российских военнослужащих ограничены увольнения личного состава", — сообщил он.
Напомним, ранее сообщалось, что "морпехи" ДНР отжимают дома мирных жителей.
Видео: Ukraine Crisis Media Center.