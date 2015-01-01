Рассказы волонтера. Что делать, если у бойца АТО сын три дня назад родился

Раненого парня с позиции прямо без одежды забрали, а он все к жене-роженице рвался.

Военный с ребенком Facebook Народного фронта

— Я поеду домой. Нет, даже не уговаривайте.

— Но вы замерзнете по дороге! Мороз на улице, а вы в одной кофте. Где куртку потеряли?

— Меня с позиции прямо без одежды забрали. Пожалуйста. У меня сын три дня назад родился. Я только повидаюсь и утром обратно. Под мою ответственность. Мне здесь недалеко, две станции электричкой. Я клянусь, не сбегу. Честное слово.

— Езжайте. В девять утра чтобы были. И бегом бегите. Не хватало еще инеем покрыться. А вам, товарищ офицер, никуда не надо? Никто у вас не родился случайно?

— Да нет. У меня только родители, я не женат. И живу далеко. Так что все складывается так, что мне с вами в дорогу. Только скажите, меня ночью в госпитале покормят? Я умираю как есть хочу. Или, знаете, давайте остановимся и поедим. Или ладно.

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— Так еди́м или е́дем?

— Поехали, я на месте уже хочу определиться.

— Вам долго еще служить?

— Еще 9 лет точно. Я на десять лет контракт после училища подписал.

— Будущий полковник.)

— Это точно. Если доживем. Вы обратили внимание, сколько за последние месяцы профессионалов военных погибло?

— Много. Я же сводки читаю.

— Это не потому, что плохо подготовлены, а совсем наоборот. На риск большой идут самые грамотные, те, кто готов ответственность на себя брать. А новобранцев надо беречь и учить. Мы же особое назначение, как-никак.

— Да я вижу, что особое.

— А там, куда вы меня везете, есть почта?

— Есть, конечно. Отправить что-то хотите?

— Букетик.

— Сомневаюсь, что он доедет.

— Он не из настоящих цветов. Это поделка такая. Хэндмейд. Хотите покажу? Вот, смотрите.

— Красиво! Маме?

— Ну да. Я коробочку в госпитале попрошу, а то еще придавят чем-нибудь.

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— А я, между прочим, тоже есть хочу.

— Заговорили-таки.)

— Так тут попробуй прорвись сквозь ваши роды и букеты! Вон моя знаете, как рожала?

— Нет, вот истории про роды я еще не слушала.

— Так слушай. Короче, собралась она рожать, а я, как назло, уехал по делам. Ночь на дворе, "скорую" неохота вызывать, так она схватила наш автобус, забитый товаром. Цветами мы торгуем, если вы не поняли. И погнала в роддом. По дороге объезд случился, она не растерялась и проулками. Успела вроде бы.

— Почему вроде? Вы же сказали, что кто-то родился.

— Да родиться-то родился. Она у меня такая, что роды не только сама у себя, а и у всех окружающих примет!

— И даже кесарево?

— Та запросто!

— Одно не пойму. Кто у вас? Сын или дочка?

— Оба!!! Она у меня героиня! Теперь, пока я служу, садится каждое утро в свой цветочный автобус, тещу берет, мамку мою, детей, развозит цветы по магазинам, потом детвору в школу, бабуль на базар. И мне звонит. Рассказывает. А я представляю, как они едут все вчетвером и радуюсь, что повезло мне в жизни. Сильно повезло.

...

А тебе?

P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родился сборник рассказов "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите ее в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.