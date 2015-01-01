Рассказы волонтера. Когда у десантника развод, контузия и маленький сын

Парень всю жизнь десантником хотел стать, как в американской армии показывают.

Мальчик в берете десантника встречает бойцов 90-го ДШБат 81-й ДШБр, которые вернулись из зоны АТО УНИАН

— Вот вы, разводились именно вы когда-нибудь?

— Именно я — нет, к счастью.

— А я — да. Ну и что?

— Девочки, скажите, бывает, что потом сходятся обратно?

— Бывает, конечно.

— Она мне звонила несколько раз. Может вернется? У нас же ребенок.

— Вы ждете?

— Да.

— Тогда вернется.

— Она другого нашла.

— Тогда вряд ли.

— Я вот думаю, что вдруг ошиблась. Вдруг увидит, что со мной лучше было. И...

— Хотите совет?

— Да!!!

— Ребенка не бросайте.

— Я и не собирался. В садик к нему ходил, гуляться брал каждую неделю. Хоть жена и против была поначалу, а я все равно к нему шел. Даня. Данечка его зовут.

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— Красиво! А почему жена запрещала видеться?

— Обиделась на меня за что-то, наверное. Хотя ушла именно она. Когда-то, когда еще семьей жили, отец к нам в гости пришел и теща ненаглядная, так мы так сцепились!

— Аж разводом закончилось?

— Почти. Мы с отцом тогда позорно бежали с поля боя под натиском женщин.

— Можете не рассказывать, с нами, женщинами, только свяжись.) Вы работали когда-нибудь в женском коллективе? Жу-у-у-у-уть!!!

— Да я понял уже. Поздно только.

— Ничего не поздно. Скажите, на войну из-за этого ушли?

— Я всю жизнь десантником хотел стать. Как в американской армии показывают. Вот и стал. Ну из-за жены тоже, если честно. Думал, заметит меня с другой стороны, может полюбит заново. Но... Не сложилось пока. Совсем. И еще. Знаете, что еще?

— Что?

— Это вот. Знаете. Ну. Первая она у меня. И я у нее тоже. Я подумал, раз другой у нее. Сами понимаете. Не смогу после него.

— Глупости какие!

— Это не глупости. Это важно же очень. Я венчаться хотел. А оно видите. Видите, как вышло.

— Постойте, несколько минут назад Вы говорили, что ждете ее.

— Жду...

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Сколько же ему лет? Наверное, 25. Или 27. Тебе тоже показалось так? Воюет на нулевом рубеже. Тяжелая контузия. Отец. Мама давно умерла. Даня. Жена. Другой. Он, кстати, спасибо сказал. Хотя мы его слабо обнадежили. Надо было как-то помягче, что ли. Не знаю. Ты обратила внимание, что у него на рюкзаке? Фамилия нашита и миньон. Какой еще миньон? Лампочка? Да нет. Желтый такой. Из мульта...

P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родился сборник рассказов "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите ее в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.