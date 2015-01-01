Рассказы волонтера. Отказать оккупантам, из пожарных в Луганске уйти в добровольцем в АТО

Парень ключ от комнаты в общаге бросил на вахте и ушел.
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"Она все время отодвигает горловину свитера. Видно не очень-то удобно. Я сам терпеть не могу колючие свитера под горло. Душат они меня. Здесь две зимы уже прошло, вот третья на носу. И лучше флисовой куртки ничего нет. Под бушлатом особенно. Чего она там задерживается? Кофе пьет. И мороженое. Мороженое!!! Под дождем ест. На улице не мороз, но достаточно противно".
— Как вам мороженое? Горло не разболится?
— Надеюсь, что нет. Свитер колючий надела, не подумала. Мучаюсь, хочу холодного, потом горячего. Короче, сама не знаю, чего хочу.
— Домой, наверное.
— Может и домой. Часа через три буду, так что не такое уж долгое мое неудобство. В следующий раз умнее буду.
— Я бы вам свою кофту, флисовую, отдал, но она стиралась последний раз с месяц назад, а вы в чистом.
— Ладно, хватит об этом, а то еще хуже становится, если внимание обращать. Лучше о себе что-нибудь расскажите.
— Пожалуйста. Я пожарным в Луганске работал.
— В "золотом" костюме?
— Пусть будет в "золотом", хотя он "серебряный". Родом из села. Там родители живут и даже бабушка. Представляете, мне скоро тридцать пять, а я еще внук. У нас там работы не было особо, я в город на шахту перебрался, а потом и шахту закрыли. Предложили в "копанке" работать, платить обещали нормально, но я побоялся. Камень поехал бить под Луганском. Тоже не по мне работа оказалась. В конечном итоге служба в армии пригодилась, я благополучно прошел отбор и тушил себе пожары на протяжении многих лет. Работа тяжелая, зато чувствовал нужность свою.
— А дальше?
— А дальше война. Предложили оккупантам служить — я не согласился. Собрал свой чемодан единственный, документы, ключ от комнаты в общаге бросил на вахте и ушел. Теперь, я так думаю, навсегда. Сначала в добровольческом был, а теперь в бригаде. Живу, одним словом. Служу.
— Долго служить думаете?
— Не хочу загадывать. Может и всю жизнь.
— Ничего себе! Думаете, никогда это не закончится?
— Почему же. Не поняли вы меня.
— Поняла.
— Ладно, давай прощаться. Свитер свой выбросить не забудь!
— Жалко как-то.
— А ты не жалей! Новый купишь!
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— Можно вот эту кофту? Да, на молнии. А она не колючая?
— Как бархат.
— Давайте ваш "бархат". Спасибо...
P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.
Так родился сборник рассказов "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите ее в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.
А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.