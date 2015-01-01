Рассказы волонтера. Отказать оккупантам, из пожарных в Луганске уйти в добровольцем в АТО

Парень ключ от комнаты в общаге бросил на вахте и ушел.

Пожарный в Луганске УНИАН

"Скорее бы. Скорее бы снять этот противный колючий свитер. Угораздило же его надеть! С детства ощущение, близкое к блаженству, когда ррр...аз и всё. Жизнь наладилась. Только это школьной формы касалось. Коричневой такой. С черным передником. Мне почему-то казалось, что в таком наряде неплохо шествовать в какой-нибудь похоронной процессии, провожая в последний путь такого же какого-нибудь вождя. Вот его я плоховато представляла. Платье быстрее мысли оказывалось на стуле, а растянутая и истонченная от стирок футболка уже приступала к своим обязанностям греть душу и тело своим прикосновением. Рай таки существует. Ну хотя бы какую-то минутку — точно".

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"Она все время отодвигает горловину свитера. Видно не очень-то удобно. Я сам терпеть не могу колючие свитера под горло. Душат они меня. Здесь две зимы уже прошло, вот третья на носу. И лучше флисовой куртки ничего нет. Под бушлатом особенно. Чего она там задерживается? Кофе пьет. И мороженое. Мороженое!!! Под дождем ест. На улице не мороз, но достаточно противно".

— Как вам мороженое? Горло не разболится?

— Надеюсь, что нет. Свитер колючий надела, не подумала. Мучаюсь, хочу холодного, потом горячего. Короче, сама не знаю, чего хочу.

— Домой, наверное.

— Может и домой. Часа через три буду, так что не такое уж долгое мое неудобство. В следующий раз умнее буду.

— Я бы вам свою кофту, флисовую, отдал, но она стиралась последний раз с месяц назад, а вы в чистом.

— Ладно, хватит об этом, а то еще хуже становится, если внимание обращать. Лучше о себе что-нибудь расскажите.

— Пожалуйста. Я пожарным в Луганске работал.

— В "золотом" костюме?

— Пусть будет в "золотом", хотя он "серебряный". Родом из села. Там родители живут и даже бабушка. Представляете, мне скоро тридцать пять, а я еще внук. У нас там работы не было особо, я в город на шахту перебрался, а потом и шахту закрыли. Предложили в "копанке" работать, платить обещали нормально, но я побоялся. Камень поехал бить под Луганском. Тоже не по мне работа оказалась. В конечном итоге служба в армии пригодилась, я благополучно прошел отбор и тушил себе пожары на протяжении многих лет. Работа тяжелая, зато чувствовал нужность свою.

— А дальше?

— А дальше война. Предложили оккупантам служить — я не согласился. Собрал свой чемодан единственный, документы, ключ от комнаты в общаге бросил на вахте и ушел. Теперь, я так думаю, навсегда. Сначала в добровольческом был, а теперь в бригаде. Живу, одним словом. Служу.

— Долго служить думаете?

— Не хочу загадывать. Может и всю жизнь.

— Ничего себе! Думаете, никогда это не закончится?

— Почему же. Не поняли вы меня.

— Поняла.

— Ладно, давай прощаться. Свитер свой выбросить не забудь!

— Жалко как-то.

— А ты не жалей! Новый купишь!

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— Можно вот эту кофту? Да, на молнии. А она не колючая?

— Как бархат.

— Давайте ваш "бархат". Спасибо...

P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родился сборник рассказов "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите ее в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.