Рассказы волонтера. Почему боец АТО не мог сбрить бороду

Сослуживцы постарше с утра до ночи ржали над клочьями растительности на лице 20-летнего парня.

Солдат с бородой duffelblog.com

— Фу ты, блин, сбрей эту бороду.

— Она тебе мешает?

— В принципе нет. Но ты себя в зеркало видел? Она же кустами какими-то произрастает.

— Как шиповник?

— Ну тебя. Вот вам, девушка, вам, если честно, симпатичны бородатые мужики? Ему же сто лет сходу можно дать!

— Я, если честно, уже боюсь зарекаться.

— Замуж собрались?

— Очень сомнительно.) Просто я к блондинам, например, относилась как-то предвзято, а теперь вот дочка у меня блондинка. Сейчас скажу, что борода не подходит, а сын отрастит и мне понравится. Короче, это на любителя, на меня нечего равняться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказы волонтера. Когда у офицера борода, колготки и сережка в ухе

Молодой такой. Хотя растительность на лице слегка старше делает. Щуплый, слегка в себе сомневающийся. Со спиной проблемы явные, не сгибается. А рюкзак. Ничего себе тяжесть какая! Нереально поднять. Какой-то рычаг себе придумать, что ли. Иначе у меня завтра со спиной то же самое будет. Запах странный вокруг. Голубцы, что ли. Терпеть их не могу. Пока приготовишь, на годы желание кушать и даже пробовать отпадет. Лень-матушка одолела. Вон всего-то лет пятьдесят назад в селах вареники на завтрак варили и ничего, а я тут развела теорию. Хотя они там и памперсами не пользовались, и в реках стирали, и еще кучу всякой техники не использовали.

Вот это понесло меня! Стоит только начать думать о какой-то ерунде, сразу целый клубок наворачивается. Так можно причинно-следственные связи установить между вон той крысой у ларька и моей птичкой в клетке, которая, похоже, в своем птичьем возрасте пережила всех долгожителей Японии вместе взятых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказы волонтера. Мыши-воровки и белка артиллериста АТО

— Голубцами пахнет. Охота поесть.

— Я вас очень прошу, давайте не в забегаловке уличной.

— Да это я так. Запах будоражит. А вы любите?

— Как вам сказать. Временами.

— Ладно. Я покурю?

— Конечно.

— А вы почему молчите? Обиделись на него за бороду?

— Я просто не совсем умею за ней ухаживать, а сбрить не могу.

— Купить станок?

— Нет, — он на шепот перешел. — У меня прыщи вот эти гадкие, еще школьные, не проходят. Не знаете, чем мазать? Ну как они в двадцать лет могут быть? Как?

— Зайдем по пути в аптеку, я вам покажу, что купить.

— Только ему не говорите. И так ржут с утра до ночи над моими клочьями. А у вас были прыщи?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказы волонтера. Три раза в неделю Родину предавать за водку

...Класс.))) И вот как прикажете на такой вопрос отвечать? Скажешь, что нет, еще больше пацан расстроится, скажешь да, тоже как-то не с руки. Ну помогите же мне кто-нибудь в конце концов придумывать! Одни вареники и стирка в проруби в голове сидят...

— Как вам сказать, бывало, конечно.

— В моем возрасте?

— Смотрите, смотрите скорее! Ваш друг вместо того, чтобы себе поесть купить, собаке колбасы взял. Так что он добряк у вас. Только прикидывается злым.

— Да я знаю. У него в блиндаже вся живность кормится, что по округе без хозяев осталась. Эй, слышишь, кость, кость забери, ты не заметил, вредно же.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Истории солдат АТО. Мужик с сумрачными глазами "азиата"

— У вас отвертка из кармана выпала.

— Спасибо. Хотите подарю?

— Можно.

— А что Вы с ней делать будете?

— Шурупы крутить!

— Возьмите...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Истории солдат АТО. Одноглазый "терминатор" с пальцами на металлических шарнирах

P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родился сборник рассказов "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите ее в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.

фото: duffelblog.com