Рассказы волонтера. Почему девушка отдала бойцу АТО ключи от дома

У неё ресницы были такие, как у итальянской пинии

"Как заклинание все время повторял "мы победим", "а вот завтра проснусь и войны нет" и прочую чепуху. Изо дня в день. Пока не надоело. В какой-то момент вдруг расхотелось так думать и ждать чудес, которых на самом деле не бывает. В общем перестали эти все лозунги в голову заходить. Сначала на несколько часов перерыв от мыслей случался. А потом и вовсе надолго. А чего воздух зря сотрясать? С другой стороны, верить не так уж и плохо, хотя...

Одно дело, если время занять охота. Дел же куча поджидает, а пустые мысли как-то рукам и ногам ладу не дают. Сижу, как истукан. Главное, что все вдруг каким-то неинтересным становится. Сам удивляюсь. Вот спроси меня сейчас, хочу ли, ну, например, рыбу половить? Мое любимое, между прочим, занятие. Я честно отвечу, что нет. В мыслях же весь. Неразрешимых. Как там у психологов написано? Вот всегда знал, что надо их читать изредка, только все на потом откладывал.

Командир говорил, что нужно переключаться на другое. А он тот еще психолог. Все пацаны с ним беседуют. Он вроде духовника у нас. Говорил на днях, что не всем выпало в жизни такое повидать и пройти. А повезло или нет — это кому как. Мне, наверное, повезло. Человека встретил. Она нам вещи теплые привозила и продукты. Красивая, как Бог. Только в женском обличье.

Я когда-то книжку про Буратино читал, там Карабас-Барабас вокруг итальянской пинии бегал, я эти сосны потом на море еще видел. Шикарное дерево, между прочим, с длиннющими иголками. Так у Неё ресницы такие! Она несколько раз за год приезжала, а я только смотрел и руки под себя прятал. Прямо брал и садился на руки. Не знал просто куда их девать. Честно говоря, вообще не знал куда и самому деваться. Под стол не полезешь же. Телефонами обменялись, я звонил иногда, потом чаще, потом в отпуск приехал к ней. А когда время пришло обратно возвращаться, она мне ключи от квартиры протянула. "Возьми. Вдруг приедешь еще, а меня нет. Чтобы не ждать". Связка такая с красной машинкой на кольце. Я у нее тоже такую видел. Только машинка синяя".

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— Какая у вас симпатичная машинка! От дома ключи?

— От дома.

— Покажите брелок. Можно? Я таких никогда не видела. Редкий.

— Вы думаете?

— Я ценности не знаю, конечно, но просто ужасно симпатично смотрится.

— Вы намекаете, чтобы я вам его подарил? Честно. Не могу. Вот все с себя сниму и отдам, а эту штуку ни за что.

— Да вы что!!! Я и в мыслях не имела. Просто сказала вам, что понравилось.

— Знаете, что? Хотите картинку нарисую?

— Я портрет не хочу.

— А что хотите?

— Машину мою сможете?

— Видно, конечно, плоховато, тем более черная она у вас.

— Луна почти полная. Сойдет такое освещение.)

— Давайте бумагу.

— Блокнот.

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"Красиво же вышло! Он даже подпись сделал дарственную. Спасибо.))) Только цвет, говорит, жалко, что не синий. Странно так. Мы, помню, когда выбирали машину, тоже на синий посматривали. Откуда он знает? Почувствовал, наверное. Телепат)".

P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родился сборник рассказов "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите ее в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.

фото: livemaster.ru