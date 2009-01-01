Расследование трагедии в Княжичах: уволены семь офицеров полиции

В частности, должности лишился руководитель уголовного розыска полиции Киева.

Сотрудники полиции, иллюстрация УНИАН

По итогам служебного расследования, из рядов Национальной полиции уволены семь офицеров (находились на руководящих и оперативных должностях).

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции.

В ведомстве уточнили, что в отношении еще девяти полицейских применены дисциплинарные взыскания.

"В частности, снят с должности руководитель уголовного розыска полиции Киева, который непосредственно отвечал за подготовку и проведение операции", — отметили в пресс-службе.

Также уволены начальники оперативной службы столичного главка полиции, которые не обеспечили надлежащей коммуникации и обмена информацией между подразделениями, находившимися на месте происшествия.

Кроме того, не оценив обстановку, которая сложилась на месте происшествия, они доложили руководству недостоверную информацию. Еще лишились должностей ряд руководителей Шевченковского управления полиции, которые ненадлежащим образом проанализировали оперативную информацию, что привело к "определению неверного объекта нападения".

"Уволен ответственный от управления полиции охраны, который, прибыв на место происшествия, несвоевременно проинформировал о совершении преступления", — добавили в департаменте коммуникации.

"Вместе с другими от должности отстранен оперуполномоченный Департамента уголовного розыска Нацполиции, который несвоевременно доложил оперативную информацию руководству по подготовке к совершению преступления на территории села Княжичи", — говорится в сообщении.

Напомним, перестрелка в Княжичах между правоохранителями произошла в ночь на 4 декабря 2016 года, погибли пять сотрудников полиции. Позже генпрокурор Юрий Луценко назвал, чей приказ привел к гибели полицейских.