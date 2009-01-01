Расстреливали, как котят. Снайпер АТО рассказал, как уничтожали опорник боевиков

Террористы воевали с посадкой, а мы у них были слева, говорит "Скат".

Снайпер сил АТО, иллюстрация

Неожиданным маневромудалось уничтожить взводный опорный пункт боевиков, которых расстреливали, словно котят.

Об этом снайпер сил АТО Ярослав Лапин (позывной "Скат") за три года войны побывавший во многих горячих точках Донбасса рассказал изданию online.ua.

"Я за свою службу не убил, наверное, ни одного простого солдата — это всегда были офицеры", — рассказывает снайпер.

"Последний наш выход. Мы отработали их ВОП — взводный опорный пункт. Причем зашли в такое место, что они даже не думали, что мы там. Мы стреляли им тупо в бок — расстреливали, как котят. Это грубо звучит, но это так и было. Они воевали с посадкой, а мы у них были слева. Они даже не знали. Они все время воевали с посадкой и так и не поняли, что мы стреляем не оттуда", — вспоминает боец.

По его словам, на следующий день приехали представители ОБСЕ: "Ходили, все это забирали... И с ними один хрен ходил при погонах — не из ОБСЕ, "сепар". Ходил он с ними, все им рассказывал. Ну и кто-то его "снял". Говорят, что я. А там — верить, не верить — это уже такое".

"А вообще я частенько все спихивал на "Правый сектор". Помню, брали Крутую Балку (поселок между Авдеевкой и Ясиноватой. — Ред.). Мы туда зашли, стали, а там уже была часть "правосеков". И вот я зашел, отработал, "правосекам" рассказал, что я — один из них. А через 15 минут, когда сидели уже у наших ребят в подвале, заходит один из ребят из ПС, с которыми я разговаривал. Я уже переоделся, и он меня не узнал. Начал рассказывать: прикиньте, наш приезжал из Киева, Ярик, со своей винтовкой... Забавно получилось", — шутит снайпер.

"А вообще мне всегда чудно было: ОБСЕ к "cепарам" приезжает, а они стреляют. А мы не имеем права", — посетовал Ярослав Лапин.

Напомним, 8 марта в районе Авдеевской промзоны был уничтожен снайпер боевиков "Марат" из ДРГ "Тихого". Получена информация о прибытии в район населенного пункта Марьинка группы под руководством снайпера с позывным "Скрипач".