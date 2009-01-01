"Расстреливают в упор". Бойцы АТО рассказали об атаке вражеской танковой роты под Авдеевкой

Полной тишины на передовой не наступает.
Позиции украинской армии из танков атакуют прямо посреди белого дня, говорится в сюжете ТСН.
Полной тишины на передовой не наступает — на смену одному типу обстрелов и атак приходит другой. Утром позиции ВСУ закидали 120мм минами, а уже в обед начали стрелять танки.
Украинские бойцы насчитали целую танковую роту из 10 машин, которая работает посменно. "Один-два танка выезжают и расстреливают в упор почти", — рассказывает военнослужащий с позывным "Йетти".
Грохот этих атак слышит вся Авдеевка, а последствия неточных выстрелов оборачиваются в лучшем случае воронками на огородах и вблизи дорог, а в худших — разрушениями и жертвами среди гражданских жителей.
Напомним, ранее журналист дал прогноз по войне на Донбассе.