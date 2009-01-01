"Расстреливают в упор". Бойцы АТО рассказали об атаке вражеской танковой роты под Авдеевкой

Полной тишины на передовой не наступает.

Вражеская бронетехника на Донбассе dialog.ua

Мощные обстрелы промзоны возле Авдеевки меняют ландшафт воронками от разрывов крупнокалиберных снарядов.

Позиции украинской армии из танков атакуют прямо посреди белого дня, говорится в сюжете ТСН.

Полной тишины на передовой не наступает — на смену одному типу обстрелов и атак приходит другой. Утром позиции ВСУ закидали 120мм минами, а уже в обед начали стрелять танки.

Украинские бойцы насчитали целую танковую роту из 10 машин, которая работает посменно. "Один-два танка выезжают и расстреливают в упор почти", — рассказывает военнослужащий с позывным "Йетти".

Грохот этих атак слышит вся Авдеевка, а последствия неточных выстрелов оборачиваются в лучшем случае воронками на огородах и вблизи дорог, а в худших — разрушениями и жертвами среди гражданских жителей.

Напомним, ранее журналист дал прогноз по войне на Донбассе.