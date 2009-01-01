Разборки на Донбассе. Боевики арестовали "министра внутренних дел" ДНР

Дикий под домашним арестом, произведены также задержания людей из его команды, рассказал Манекин.

Алексей Дикий gp.gov.ua

На оккупированном Донбассе боевики арестовали "министра внутренних дел" ДНР Алексея Дикого

Об этом на странице в Facebook сообщил сторонник боевиков Роман Манекин.

Он уточнил, что в "уголовно-процессуальном кодексе" ДНР не прописана такая мера пресечения, как домашний арест.

"Алексей Дикий под домашним арестом. Произведены также задержания людей из его команды", — написал он.

До событий 2014 года Дикий возглавлял Управление по борьбе с организованной преступностью МВД Донецкой области, а после того как переметнулся на сторону боевиков, был организатором так называемого "парада" пленных украинских солдат в оккупированном Донецке.

Напомним, ранее сообщалось, что милиционера-предателя, ставшего "министром" ДНР, хотят осудить заочно.