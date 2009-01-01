Разборки в ДНР. Ходаковский пожаловался, что его не пропускают в Россию

Это может быть связано с прямым распоряжением помощника президента РФ Владислава Суркова, намекнул Ходаковский.

Александр Ходаковский Reuters

Создателя террористической банды ДНР "Восток" Александра Ходаковского не пропускают на территорию России.

Об этом Ходаковский рассказал на своей странице в соцсети.

Он также намекнул, что это может быть связано с прямым распоряжением помощника президента РФ Владислава Суркова.

"Вот, а я то думаю — чего это мне на российской границе все какие-то бумаги суют, а в Россию не пускают? Полагал, что по прямому указанию В.Ю., как врагу республики, — как меня назвали его близкие Захар Прилепин со своим прибалтийским другом Александром Казаковым, а Лимонов все взял и объяснил — чтобы не сбежал от своей участи. )))) Да вроде не собирался....", — написал Ходаковский.

Напомним, ранее Ходаковский пожаловался, что его занесли в списки "врагов республики".