Разборки в ДНР. Ходаковский пожаловался, что его не пропускают в Россию

Это может быть связано с прямым распоряжением помощника президента РФ Владислава Суркова, намекнул Ходаковский.
Об этом Ходаковский рассказал на своей странице в соцсети.
Он также намекнул, что это может быть связано с прямым распоряжением помощника президента РФ Владислава Суркова.
"Вот, а я то думаю — чего это мне на российской границе все какие-то бумаги суют, а в Россию не пускают? Полагал, что по прямому указанию В.Ю., как врагу республики, — как меня назвали его близкие Захар Прилепин со своим прибалтийским другом Александром Казаковым, а Лимонов все взял и объяснил — чтобы не сбежал от своей участи. )))) Да вроде не собирался....", — написал Ходаковский.
Напомним, ранее Ходаковский пожаловался, что его занесли в списки "врагов республики".