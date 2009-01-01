Разборки в ДНР. Волонтеры рассказали, как "Гиви" кошмарит мирных жителей под Мариуполем

В Донецкой области фиксируется увеличение живой силы и техники врага.

«Гиви» кошмарит мирных жителей, пишут волонтеры cs629325.vk.me

Ймовірно, збільшення обстрілів пов'язане з перегрупуванням ворожих військ. Особливо на території Донецької області фіксуються збільшення живої сили та техніки.

Про це йдеться на сторінці спільноти волонтерів "Повернись живим" в Facebook.

Вчора ввечері, за словами військових, на Донецькому напрямку працювали "Гради", ймовірно з території самого Донецька. Летіло в район Пісків. Про це писали на своїх сторінках у соцмережах і сєпари: "Укропы получили ответку. Районы прилетов? Аэропорт и округа в нескольких км от ДАП".

152 мм артилерія, 120 мм міномети, гранатомети, БМП накрили вчора ввечері позиції від Луганської області (Попасна, Кримське, Світлодарська дуга), до півдня Донецької області. У Красногорівці, яку протягом тижня теж не слабо обстрілювали крупнокаліберним озброєнням, та Авдіївці пошкоджено будинки цивільного населення. Після мінометного обстрілу частина Красногорівки залишилася без світла.

На початку тижня в районі Світлодарської дуги близько 15:00 почався мінометний обстріл. Не надто інтенсивний, з перервами, але доволі тривалий. До опівночі бої трохи стихли. Військові мені говорять, що так в них щодня. За кілька годин бою по нашим позиціям прилетіло понад п'ятдесяти 120 мм мін. Вчора тут також збільшилась кількість прильотів артилерійських снарядів. Близько опівночі обстріли стихли.

Ще минулого тижня в районі Маріуполя сєпари запросили режим припинення вогню. Відносно спокійна обстановка протрималась до 23 числа. В понеділок зранку по нашим позиціям почала працювати артилерія і міномети. Відтоді постійні обстріли тривають. Вчора ввечері до 23:00 терористи вели вогонь по нашим позиціям в цьому районі з танку та 120 мм мінометів. Неспокійно було і сьогодні на світанку. Так само били з мінометів. Ввечері впало більше сотні мін.

За даними розвідки, в Маріупольський район приїхав ворожий польовий командир Гіві. Не сидиться йому на місці. Днями в Донецьку він щось не поділив зі своїми заступниками. Поговорюють, що дійшло до збройної сутички і після того його ніхто не бачив, але почули в радіоперехваті на Маріпольському напрямку. Розвідка каже, що бойовик приїхав на узбережжя Азовського моря чинити провокації проти ЗСУ, змушуючи наших військових відкривати вогонь по мирному населенню на окупованій території, бо місцеві бунтують проти терористів, не дозволяючи їм стріляти з мирних поселень.

Неспокій у терористичних рядах і в окупованих містах Луганщини — у Стаханові, з якого, до речі, вчора вночі обстрілювали позиції українських військових, та в Первомайську. З радіоперехоплень чути, що бойовики бояться активізації ЗСУ та наступу на ці міста, а також на Дебальцеве.

На ранок в деяких районах фронту обстріли повторилися, але ситуація під контролем. Радує й те, що наші військові теж добре відпрацювали по ворогу. Є інформація, що влучили в російського офіцера…

Щодо втрат серед наших військових. Наразі нам відомо про одного загиблого від мінометного обстрілу. В цей же час прес-центр штабу АТО повідомляє про двох загиблих.

На фронті ніколи не вгадаєш чи спокійною видасться ніч, чи накриють артилерією. Відтак, у наших військових завжди все має бути під контролем. Допомогти у цьому можна тут: https://goo.gl/hfWtXl

Daria Bura

Андрей Рымарук (Andrei Rumaryk)

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