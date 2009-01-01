Разборки в ДНР. Журналист рассказал, как "дегенерал-пропойца" хочет расстрелять наемника из РФ

Кононов не участвовал ни в одном бою, однако наградил сам себя "орденом" "Герой ДНР" и кучей других медалей и орденов, рассказал Бутусов.

Журналист рассказал о разборках в ДНР news-hot.net

"Министр обороны ДНР" Владимир Кононов хочет расстрелять российского наемника Максима Тхоржевского (кличка — "Ольхон"), воюющего на стороне террористов на Донбассе

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов на Facebook со ссылкой на записи Тхоржевского в одной из соцсетей

"Я же "враг народа ДНР" теперь, и меня там, слышал, "дегенерал-пропойца" с ростом пигмея все мечтает расстрелять чужими руками!))))) Недомерок, блеать, по прозвищу "Царский пряник"!))))", — пишет Тхоржевский

Бутусов отмечает: "Это прозвище в среде боевиков принадлежит "министру обороны ДНР" Владимиру Кононову (на фото с боевиками крайний справа, это для понимания реального размера этого "дегенерала")".

Facebook.com/Юрий Бутусов

"Кононов не участвовал ни в одном бою, однако наградил сам себя "орденом" "Герой ДНР" и кучей других медалей и орденов, которые сам же и "учредил", — добавил журналист.

Напомним, ранее Ходаковский пожаловался, что его занесли в списки "врагов республики".

Фото: Фейсбук Ю.Бутусова.